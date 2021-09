Voici un aperçu des nouveaux emoji qui pourraient arriver sur iPhone cette année [Update: Emoji 14.0 finalized]

Emoji 14.0 brouillons de rendus par Jeremy Burge

Les projets candidats pour la version Emoji 14.0 du Consortium Unicode sont en cours d’approbation et Emojipedia a partagé un excellent aperçu de la plupart des nouveaux emoji qui pourraient arriver sur iPhone au cours de l’année prochaine. Sept nouveaux visages sont dans le mélange, comme le visage fondant et le visage avec un œil furtif, avec d’autres candidats, notamment des mains cardiaques, une personne avec une couronne, un troll, une batterie faible, une radiographie, une lèvre mordante et bien d’autres.

Mise à jour 15/09 : Unicode 14.0/Emoji 14.0 a été finalisé, la liste restant la même que celle du brouillon que nous avons vu pour la première fois en juillet.

Rapporté par Emojipedia, Unicode 14.0/Emoji 14.0 a été officiellement voté et est finalisé le 14 septembre. Le dernier est livré avec 37 emoji totalement nouveaux et en comptant toutes les variations, comporte 838 nouveaux caractères. Jetez un œil aux nouveautés ci-dessous avec tous les détails sur le site Web d’Unicode.

On ne sait pas encore si Apple adoptera les nouveaux emoji cet automne pour iOS et macOS, mais il s’agit généralement de les lancer rapidement. Cependant, il est possible qu’ils arrivent également dans le courant de 2022.

Unicode 14.0 étant toujours à l’état de projet et n’ayant pas encore été officiellement voté, nous ne savons pas exactement à quoi ils pourraient ressembler ou s’ils seront tous approuvés. Cependant, Jeremy Burge, expert en emoji et fondateur d’Emojipedia, a élaboré des rendus détaillés (via MacStories) de ce que nous pourrions voir lorsqu’ils atterriront sur iPhone et d’autres appareils à partir de la fin de l’année.

Les nouveaux visages emoji sur la liste préliminaire incluent le visage fondant, le visage avec les yeux ouverts et la main sur la bouche, le visage avec un œil furtif, le visage saluant, le visage en pointillé, le visage retenant les larmes et le visage avec la bouche diagonale.

Parmi les autres nouveaux emoji à considérer, citons une personne avec une couronne, des mains en cœur, 25 variantes de poignée de main, notamment des mains en cœur, des haricots, une personne enceinte, un troll, un lotus, un nid vide, des haricots, une roue, une batterie faible, un liquide versé, une radiographie, etc. Il y a plus de 100 nouveaux emoji sur le brouillon lors de l’inclusion de variantes de teint.

Voici l’échantillon complet conçu par Emojipedia. Vous pouvez également voter pour ceux que vous aimez le plus dans les World Emoji Awards ici, qui seront annoncés lors de la Journée mondiale des Emoji, le 17 juillet.

Étant donné qu’Emoji 14.0 est toujours à l’état de brouillon, Jeremy note que “chaque emoji est susceptible d’être modifié avant l’approbation finale en septembre 2021”. Mais souligne également qu’au cours des dernières années, “la majorité des candidats au projet d’emoji finissent par figurer sur la liste finale”.

Le Consortium Unicode devrait voter sur la liste 14.0 en septembre. Apple est généralement rapide pour apporter des emoji nouvellement approuvés à iOS. Cet automne, nous pourrions voir ces nouveaux ajouts arriver sur iPhone avec une mise à jour iOS 15.1 ou similaire.

