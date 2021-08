Voici un aperçu des tout nouveaux cours de Pokémon Snap

in

Le nouveau Pokémon Snap reçoit du nouveau contenu bienvenu cette semaine, et grâce à plusieurs nouveaux clips qui sont apparus en ligne, nous pouvons maintenant examiner de plus près les nouveaux cours que nous allons explorer.

Comme détaillé la semaine dernière, une mise à jour sera mise en ligne pour le jeu demain, le 3 août pour ceux d’entre vous en Amérique du Nord, et le lendemain pour ceux en Europe et au Japon. Il ajoutera 20 nouveaux Pokémon à capturer sur film, ainsi que trois nouveaux parcours – un nouvel emplacement dans le parc naturel de Florio appelé Secret Side Path, Mightywide River et Barren Badlands.

Sur Twitter, @poke_times a partagé de nouveaux clips pour chacun de ces trois domaines. Certaines des images ici ont été utilisées dans la bande-annonce de la semaine dernière, mais chaque vidéo contient également de nouvelles scènes à découvrir. Voici les vidéos de Mightywide River et Barren Badlands :

#Nouveau 新エリア紹介①

「 #ヨーヨーリバー 🚣‍♀️」 起伏の激しい谷間に流れる大きな川を下りながら調査するエリアです💁‍♀️ 急流 に 注意 し な が ら 周 囲 を 見 渡 し て, シ ャ ッ タ ー チ ャ ン ス を 逃 さ な い よ う に し ま し ょ う 📸 川下りって……何か思い出しますね🤔https://t.co/L6j4NO8xhF pic.twitter.com/FootZJIHSK – ポケモン情報局【公式】 (@poke_times) 31 juillet 2021

#Nouveau 新エリア紹介②

「 #カラリ荒野 ⛰ 」 砂漠からの乾いた風の吹く荒野を調査するエリアです💁‍♀️

岩壁 や 地面 に ポ ケ モ ン た ち が 潜 ん で い る よ う で す よ 👀 目を凝らして、じーっくり調査しましょう‼️https://t.co/L6j4NO8xhF pic.twitter.com/ECKdzz3ziY – ポケモン情報局【公式】 (@poke_times) 1er août 2021

Et enfin, voici un extrait du nouveau Secret Side Path. Sans doute le plus intéressant des nouveaux domaines, ce cours vous voit, vous et votre véhicule NEO-ONE, réduire jusqu’à la taille d’un bug, vous permettant de voir Pokémon sous un tout nouveau jour.

#Nouveau 新エリア紹介③

#カクレ抜け道 👀」 なんと小さくなったネオワン号に乗って調査するエリアが‼️

ポ ケ モ ン の 息 遣 い や 足 音 ま で 聞 こ え て き て, 迫 力 が す ご い で す ね 😳 今までとは違う一面を発見できるかもしれませんね🔍https://t.co/L6j4NO8xhF pic.twitter.com/0i3BtPusQ2 – ポケモン情報局【公式】 (@poke_times) 2 août 2021

La mise à jour est entièrement gratuite pour tous ceux qui possèdent le jeu de base, vous pourrez donc découvrir ces nouvelles zones par vous-même dès qu’elle sera déverrouillée dans votre région.

Faites-nous savoir si vous allez les essayer dans les commentaires.