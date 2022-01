Voici un aperçu des tribus d’Horizon Forbidden West

Dans cette nouvelle vidéo pour Horizon interdit à l’ouest, on nous donne un aperçu de certaines des tribus qu’Aloy rencontrera.

Vous y découvrirez de plus près ceux qui vivent à la frontière ainsi que leurs terres et leurs coutumes.

Certaines tribus seront étranges pour Aloy, et d’autres familières. Il y a les Carja et les Oseram qui ont des colonies aux frontières, il y a les champs ravagés de Plainsong que les Utaru appellent leur maison, et puis il y a les Terres de clan des Tenakth, ravagées par les combats. Sur ces terres, de nouvelles alliances seront formées, mais vous pouvez également vous attendre à ce que des ennemis mortels se rencontrent.

La vidéo ne divulgue pas tous les secrets des tribus montrées, car vous devrez explorer les terres et les rencontrer par vous-même pour en savoir plus.

Sorti le 18 février sur PS4 et PS5, Horizon Forbidden West proposera un nouveau scénario, une nouvelle faune de machines parfois plus grande comme le Rollerback en forme de tatou, le Sunwing volant et le Slitherfang en forme de serpent, et plus encore pendant que vous voyagez à travers un mystérieux nouvelle frontière qui s’étend de l’Utah aux États-Unis à l’océan Pacifique sur la côte ouest.

Vous pouvez vous attendre à un monde plus beau et dynamique que dans Horizon Zero Dawn, et le jeu ne comportera pratiquement aucun écran de chargement. La carte du jeu est un peu plus grande que la première sortie et comportera des lacs et des rivières dans lesquels vous pourrez nager. Il existe également une brûlure rouge affectant la région, étouffant les plantes, les animaux et affamant les tribus. Le temps peut être assez imprévisible et peut former des tempêtes supercellulaires qui inonderont les prairies et les champs.

Horizon Forbidden West a été annoncé en juin 2020 lors d’une vitrine PS5 et devait initialement sortir l’année dernière avant d’être déplacé en février 2022.