Voici un aperçu du multijoueur de Call of Duty: Vanguard et quelques informations supplémentaires sur la version bêta

Un coup d’oeil Call of Duty : l’Avant-garde le multijoueur a été présenté aujourd’hui à la fois dans une bande-annonce directe et dans une bande-annonce un peu approfondie.

Comme détaillé via l’une des vidéos de révélation multijoueur, les membres de Sledgehammer Games ont évoqué l’écosystème connecté qui détaille les origines des forces spéciales.

Il est également noté dans la vidéo que la partie multijoueur comprendra 16 cartes pour le jeu de base traditionnel, quatre cartes pour les combats 2v2 et une expérience Champion Hill le premier jour. premier jour au lancement du multijoueur de Vanguard.

En dehors de Champion Hill, qui est décrit comme un tournoi pour Solo, Duos et Trios, Vanguard introduira également un autre nouveau mode de jeu : Patrol. Basé sur Hardpoint, ce mode basé sur des objectifs présente une zone de score en mouvement quasi constant. Si les opérateurs veulent gagner des points pour leur équipe, ils doivent “suivre et se déplacer sur la carte à l’intérieur de ce point de patrouille”.

Ces modes s’ajoutent à des modes tels que Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination et Search & Destroy, qui ne sont que quelques-uns des modes de retour avec Vanguard. Ce sont également les modes exacts auxquels vous pouvez jouer aux côtés de Patrol pendant la période bêta, la recherche et la destruction étant disponibles plus tard dans la version bêta.

Le jeu proposera également un nouveau système de rythme de combat où, lors de la file d’attente pour le multijoueur, les options de rythme de combat suivantes deviendront disponibles :

Tactique : Ce sont les lobbies que les vétérans de la franchise connaissent bien. C’est l’expérience à laquelle vous êtes habitué avec le timing de combat classique de Call of Duty. Le rythme de combat tactique est toujours 6v6. Assaut : cette option fournit un rythme de combat équilibré qui vous donne suffisamment d’espace pour respirer et beaucoup de cibles à tuer. L’assaut est un juste milieu entre la tactique et le blitz. Dans Beta Weekend 1, le nombre de joueurs variera entre 20 et 28 joueurs. Blitz : Les lobbies à haute action voient l’intensité monter à des niveaux frénétiques. Préparez-vous à de nombreux combats lorsque vous choisissez de rejoindre un Blitz. Dans Beta Weekend 1, le nombre de joueurs variera entre 28 et 48 joueurs.

Vous pouvez également régler Combat Pacing sur « All » et obtenir une variété de Combat Paces entre chaque match, de la même manière que Quick Play vous permet de basculer entre les modes que vous sélectionnez.

Vous pouvez également vous attendre à un tout nouveau système de clan qui comprend des éléments du système Modern Warfare Regiments et a été renommé “Groupes”.”” dans Vanguard. Les clans présenteront une progression, des emblèmes et même des récompenses liées au Battle Pass débloqués pour l’ensemble de votre groupe

Le livestream a également donné des détails sur une opportunité d’essayer le multijoueur du jeu, qui commence ce week-end sur PlayStation. Il est disponible pour ceux qui ont précommandé Call of Duty: Vanguard pour l’une ou l’autre console PlayStation. Ce premier week-end aura lieu du vendredi 10 septembre à 10h PT/13h ET/18h au Royaume-Uni au lundi 13 septembre à 10h PT/13h ET/18h au Royaume-Uni.

Les précommandes numériques seront automatiquement enregistrées pour la version bêta de l’accès anticipé, et ceux qui précommandent une version physique peuvent trouver leur code d’accès anticipé sur le reçu de vente au détail ou envoyé par e-mail.

Ce week-end bêta présentera les exemples suivants du contenu MP complet :

Trois nouvelles cartes Vanguard : Hotel Royal, Red Star et Gavuhree. Des modes de jeu traditionnels à essayer – Team Deathmatch, Domination et Kill Confirmed – et un nouveau appelé Patrol, disponible pendant le week-end 1. Un retour à Champion Hill, maintenant avec un nouvel ensemble d’armes. Ceux qui participent à la bêta et atteignent le niveau 20 recevront un plan d’arme pour Call of Duty : Vanguard et Warzone (disponible dans Vanguard après le lancement du jeu le 5 novembre et dans Warzone lorsque la nouvelle carte principale sera lancée plus tard cette année). De plus, ceux qui jouent à Call of Duty®: Mobile recevront un opérateur Arthur Kingsley, disponible peu de temps après la fin de la bêta. De plus amples informations sur ces récompenses et une plongée approfondie dans le contenu exact de la bêta seront disponibles sur le blog Call of Duty plus tard cette semaine.

Le week-end 2 de la bêta comportera du jeu croisé et, selon la plate-forme, le début du deuxième week-end bêta de Vanguard — du jeudi 16 septembre à 10h PT/13h ET/18h UK au samedi 18 septembre à 110h PT/13h ET/18h Royaume-Uni — est une bêta ouverte ou à accès anticipé. Plus d’informations sur le deuxième week-end bêta seront bientôt fournies.

Pour plus d’informations sur le multijoueur du jeu et la version bêta, n’oubliez pas de consulter le blog Call of Duty.

Call of Duty: Vanguard sortira le 5 novembre et comprendra un système anti-triche pour PC ainsi qu’une nouvelle carte Warzone, tous deux lancés plus tard cette année.

Activision Blizzard a été récemment accusé par l’État de Californie d’avoir favorisé une culture pleine de discrimination, d’abus, de harcèlement sexuel et d’autres plaintes principalement centrées sur Blizzard. Cela a conduit certains de ceux qui occupaient des postes plus élevés à quitter l’entreprise.

Depuis que les allégations sont devenues publiques, Activision a publié des déclarations publiques concernant le procès et les accusations portées contre lui par les employés actuels et passés. L’un est venu du principal patron de la société, Bobby Kotick, qui a promis que la société “continuerait à enquêter sur chaque réclamation” et qu’Activision n’hésiterait pas à prendre des mesures décisives.

Beaucoup, cependant, ne pensent pas qu’Activision Blizzard soit allé assez loin pour résoudre le problème central. Le personnel des différentes unités de l’entreprise a formé une coalition qui a appelé à la décision du PDG de faire appel à un cabinet d’avocats antisyndical pour enquêter sur les diverses réclamations, entre autres.