Voici un aperçu du musée et des armes de Splatoon 3, y compris le Zipcaster de type Ninja

Cette année passe à un rythme terrifiant, mais 2022 se sent toujours en quelque sorte à jamais, sans aucun doute grâce au fait que Splatoon 3 sera lancé l’année prochaine et nous avons hâte de le voir dans la chair collante ressemblant à un calmar.

Nous sommes donc assez reconnaissants que Nintendo ait continué à nous fournir de nouvelles informations sur le jeu sur les réseaux sociaux ; Hier, nous avons eu l’occasion de jeter un coup d’œil à ‘Eeltail Alley’ et à cette arme super cool de char de crabe, et aujourd’hui, nous apprenons tout sur le musée d’Alfonsino d’Inkopolis et deux armes spéciales.

Vérifiez-le:

Le musée d’Alfonsino



Le Musée d’Alfonsino est situé à Inkopolis. Un réseau de transport sophistiqué permet d’y rejoindre Turf Wars. Ce vaste musée abrite d’innombrables œuvres d’art contemporain.

Le grand barboteur

Le Big Bubbler est une version modifiée de l’arme spéciale autrefois utilisée à Inkopolis. Le fixer en place a considérablement augmenté son rendement. Pour les Splatlands Inklings, plus c’est gros c’est mieux. Protégez vos alliés avec cette barrière pétillante couvrant une grande surface.

Zipcaster

Cette arme spéciale vous transforme en un guerrier furtif Zipcaster. Les tentacules super extensibles et collants vous permettent de vous déplacer dans toutes les directions ! Après utilisation, vous retournez à l’endroit où vous vous êtes transformé pour garder votre identité cachée. Le chemin d’un guerrier est solitaire.

Sur une échelle de 1 à « Booyah ! », à quel point êtes-vous excité pour Splatoon 3 ? Fuyez dans les commentaires.