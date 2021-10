Voici un aperçu officiel de la bande-annonce du film Uncharted

Après avoir fuité plus tôt, l’officiel Inexploré la bande annonce du film est sortie.

Vous pouvez le regarder ci-dessous et profiter d’un peu de Zeppelin chantant sur les Hobbits dans le processus – ce qui est pour moi un choix un peu étrange pour une bande-annonce Uncharted, mais qu’est-ce que je sais?

Sortie le 18 février exclusivement dans les cinémas, en passant par la bande-annonce, il semble que vous puissiez vous attendre à beaucoup d’action et à des chutes d’avions comme dans Uncharted 3.

Dans la bande-annonce, il y a aussi un maléfique Antonio Banderas qui a l’air swish dans son smoking, quelques plaisanteries, Nathan Drake étant incapable de comprendre un accent écossais et de nombreux clichés de trésors.

Situé comme une préquelle aux jeux, il racontera comment Nathan Drake est venu rencontrer et se lier d’amitié avec Sully. Il explique comment Drake devient un chasseur de trésors alors qu’il élucide l’un des plus grands mystères de l’histoire à travers le monde.

Le film Uncharted a été long à venir. Il est en préparation depuis des lustres, a perdu plus de réalisateurs que de doigts d’une main, a été remanié, réécrit, tout ce que vous voulez. Mais ça arrive enfin.

Uncharted stars Tom Holland de la renommée de Spider-Man, Mark Wahlberg qui a joué dans de très nombreux films, Tati Gabrielle (The 100), Sophia Ali (The Wilds, Grey’s Anatomy), et plus encore.

Il a été réalisé par Ruben Fleischer de Venom et le scénario a été écrit par Art Marcum, Matt Holloway et Rafe Judkins.