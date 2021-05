Voici un autre brevet de “ surveillance ” Spotify – Suggestions de musique basées sur des données personnelles physiques

Spotify a déposé un autre brevet de surveillance pour suggérer de la musique en fonction des attributs physiques d’un utilisateur.

Le géant suédois du streaming musical a été critiqué pour ses récentes idées de brevets. Un brevet de reconnaissance vocale qui permettrait à Spotify de recommander de la musique en fonction de l’environnement et des émotions d’un utilisateur est le dernier. Plusieurs artistes ont signé une lettre conjointe au géant du streaming musical, qualifiant le brevet proposé de «dangereux, une violation de la vie privée et d’autres droits de l’homme».

Le brevet de Spotify lui permettrait de surveiller l’état émotionnel d’un utilisateur et de faire des recommandations. Spotify ne pense qu’aux bonnes applications de ce type de technologie – disons, jouer à «Eye of the Tiger» lorsque vous entrez dans votre salle de kickboxing pour une session. Mais «Eye of the Tiger» prend un ton résolument différent lorsqu’il est joué par un tireur entrant dans une école ou un centre commercial.

«Il n’y a absolument aucune raison valable pour que Spotify tente même de discerner ce que nous ressentons, combien de personnes sont dans la pièce avec nous, notre sexe, notre âge ou toute autre caractéristique que le brevet prétend détecter», déclare Isedua d’Access Now. Oribhabor. «Les millions de personnes qui utilisent Spotify méritent le respect et la confidentialité, pas une manipulation et une surveillance secrètes.»

Sous la pression du brevet de reconnaissance vocale, le directeur juridique de Spotify, Horacio Gutierrez, a répondu à l’organisation. «Spotify n’a jamais implémenté la technologie décrite dans le brevet dans aucun de nos produits et nous n’envisageons pas de le faire.»

Spotify affirme que ses équipes de recherche et développement envisagent et développent constamment de nouvelles technologies dans le cadre de son «cycle d’innovation continu». Ce cycle semble avoir produit un nouveau brevet de surveillance qui recommande la musique en fonction des attributs physiques d’un utilisateur. Pensez à recommander la musique country à un agriculteur dans sa forme la plus anodine.

«Le dispositif électronique filtre la première liste d’éléments de contenu multimédia, sur la base des données associées à un utilisateur pour générer une seconde liste d’éléments de contenu multimédia. Les éléments de contenu multimédia de la deuxième liste sont associés à des attributs respectifs », lit-on dans le brevet.

Par exemple, si Spotify peut identifier que vous êtes né en 1983, il est plus susceptible de recommander des succès des années 80 dans vos listes de lecture. C’est de la musique que vous avez probablement entendue en grandissant et à laquelle vous avez un attachement nostalgique et que vous écouterez probablement si vous en aviez l’occasion.

Mais Spotify souhaite personnaliser ses recommandations musicales de la même manière que Facebook adapte ses recommandations publicitaires. Il veut savoir si vous êtes enceinte, ou si vous soulevez, ou si vous venez de perdre votre mère. Ce sont les “ attributs de données physiques ” sur lesquels Spotify souhaite baser ses recommandations musicales. L’annonce Signal “ transparente ” placée sur Facebook montre comment ces entreprises collectent des données à votre sujet – et Spotify n’est pas différent.