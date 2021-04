Voici un autre cadeau du projet de loi de relance de Biden – un crédit d’impôt de 8000 $ – .

Une partie de moi pense que les législateurs démocrates au Congrès, pour la plupart progressistes, qui ont commencé à faire pression sur l’administration Biden pour autoriser une nouvelle série de chèques de relance – une quatrième vague de paiements, après ceux qui découlaient du projet de loi de relance de 1,9 billion de dollars que Biden a promulgué. début mars – n’a pas lu entièrement le texte de cette législation précédente.

S’ils l’avaient fait, ils se seraient certainement rendu compte qu’il y a tellement d’avantages économiques supplémentaires dans la législation qui aideront les contribuables américains au-delà des simples chèques de relance uniques de 1 400 $ qui ont attiré une part démesurée d’attention. Par exemple, un élargissement du crédit d’impôt fédéral rendu possible par cette loi va donner aux familles 3 600 $ en nouveaux chèques de relance au cours d’une année. Entre-temps, il y a encore d’autres avantages que les familles de travailleurs peuvent tirer de la loi de relance – en plus des chèques de relance de 1 400 $, auxquels s’ajoutent les 3 600 $ que nous venons de mentionner.

Nous parlons de quelque chose qui a échappé à une large couverture médiatique. Il s’agit d’une expansion du crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge, et le fait que peu de gens connaissent probablement cet avantage est dommage car il est encore plus lucratif que les chèques de relance ponctuels, ainsi que les 3600 $ découlant du crédit d’impôt pour enfants. expansion.

Voici comment les gens du site de finances personnelles Nerdwallet l’expliquent: Fondamentalement, pour l’année d’imposition 2021 uniquement, «le crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge peut vous rapporter jusqu’à 50% de 8 000 $ de frais de garde d’enfants et des frais similaires pour un enfant de moins de 13, un conjoint ou un parent qui ne peut pas prendre soin d’eux-mêmes, ou une autre personne à charge pour que vous puissiez travailler (et jusqu’à 16 000 $ de dépenses pour deux personnes à charge ou plus). » Autrement dit, si vous avez deux personnes à charge admissibles ou plus, une famille de travailleurs qui satisfait aux exigences en matière de revenu pourrait obtenir jusqu’à 8 000 $ de crédit d’impôt – encore une fois, rien que pour cette année.

Les détails complets du crédit et son fonctionnement sont disponibles ici. Une chose à noter est que les règles et l’admissibilité semblent un peu compliquées, à mes yeux non comptables, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’y a pas eu trop de couverture médiatique sur le crédit, même si cela aidera grandement certaines familles de travailleurs. Cependant, en se retirant un instant des détails, mettre ce crédit d’impôt dans une vue d’ensemble révèle également quelque chose d’autre assez important:

Selon le Comité mixte non partisan sur la fiscalité, qui est une entité officielle qui aide le Congrès avec diverses prévisions, la combinaison de crédits inclus dans la loi de relance de mars, dans son ensemble, finira par réduire les impôts des personnes qui ne sont pas riches bien plus que La législation fiscale tant vantée du président Trump l’a fait en 2017. En fait, note Politico, de nouvelles estimations montrent que les avantages fiscaux comme tous ceux que nous avons mentionnés ci-dessus signifient que les personnes qui gagnent moins de 100 000 $ devraient finir par ne payer presque pas d’impôt fédéral sur le revenu cette année. , une fois que les prestations compensent tout ce qu’elles doivent.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.