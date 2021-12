Voici un endroit où vous pouvez trouver une offre AirTag rare avant Noël

Les offres sur les trackers AirTag d’Apple ont été assez difficiles à trouver depuis leur sortie. Cela étant dit, nous avons enregistré quelques ventes pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday, mais la plupart de ces détaillants ont depuis augmenté leurs prix et n’ont pas suffisamment de stock pour répondre aux commandes avant Noël.

N’ayez crainte, cependant, car Woot a lancé aujourd’hui une vente d’une journée sur un pack de 4 trackers AirTag. Jusqu’à 94 $, vous économisez environ 5 % avec cette offre qui réduit le coût de chaque tracker à un peu plus de 23 $. Considérant qu’ils coûtent normalement 29 $ individuellement, c’est une bonne économie.

Seulement 23 $ par AirTag grâce à Woot

Apple AirTag (paquet de 4)



Obtenez quatre AirTags pour seulement 94 $, ce qui fait baisser le prix de chacun à un peu plus de 23 $. Que vous souhaitiez acheter des trackers pour votre propre équipement ou pour offrir en cadeau, c’est la meilleure offre à saisir en ce moment.

93,99 $ chez Woot

AirTag d’Apple fonctionne avec le réseau Find My d’Apple pour vous aider à garder une trace de vos objets de valeur et autres biens. En cas de disparition d’un article, vous pourrez voir son emplacement précis, que ce soit à travers le pays ou juste entre les coussins du canapé, ce qui devrait vous aider à le récupérer.

Les trackers AirTag ont un diamètre d’environ 3 cm et il existe de nombreux accessoires AirTag qui vous permettent d’attacher les trackers à des objets de valeur tels que des bagages, des clés, des portefeuilles, etc. sans vous gêner. Chaque AirTag se connecte à votre iPhone, iPad ou à d’autres appareils Apple d’une manière sans fil similaire aux AirPod et dispose d’une puce ultra large bande pour les rendre faciles à trouver grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée Recherche de précision.

Une fois configuré et attaché à un élément particulier, vous pouvez commencer à le suivre dans l’application Find My d’Apple comme vous le pouvez avec vos appareils Apple et les produits compatibles Find My de tiers comme les vélos VanMoof et les écouteurs Belkin.

Chaque AirTag est alimenté par une pile CR2032 remplaçable par l’utilisateur et dure environ un an avant de devoir être remplacé. Vous n’avez pas non plus à vous soucier de l’eau car chaque AirTag est classé IP67 pour la résistance à l’eau.

