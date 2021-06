Voici un moyen de posséder des actions BABA sans le risque spécifique de l’entreprise

Alibaba (NYSE :BABA) a été sur une baisse depuis qu’il a atteint un sommet 2021 de 274,29 $ le 16 février. Au moment où j’écris ceci, l’action BABA est en baisse de 6,9% sur la journée et de près de 9% au cours du dernier mois jusqu’au 26 mai, à 212,05 $.

Dire qu’Alibaba est dans le funk serait un euphémisme. Même sa formule cloud gagnante gagne des sceptiques et des opposants. La dernière fois que j’ai écrit sur le plus grand e-commerce de Chine, c’était fin avril, lorsque j’ai dit que l’histoire suggérait qu’il commencerait très bientôt à atteindre 300 $.

Nan. Il est allé dans l’autre sens, à la place. Personne ne semble vouloir posséder un stock entaché. Et par contaminé, je veux dire qu’il s’agit d’un stock chinois que les régulateurs veulent contrôler. Malgré cette réalité, j’ai dit qu’il devrait atteindre 300 $ d’ici 12 à 18 mois. Bien qu’il se dirige dans la direction opposée, je pense toujours que 300 $ est un objectif de prix réaliste.

Quelqu’un d’autre le pense aussi. Ils viennent d’acheter pour près de 38 millions de dollars d’actions d’Alibaba. Mieux encore, c’est un nouveau poste. Ils n’y ont rien ajouté.

Lisez la suite et je vous dirai qui.

Charlie Munger vient d’acheter des actions BABA

J’étire un peu la vérité.

Munger, le vice-président de Berkshire Hathaway (NYSE :BRK.A, NYSE :BRK.B), est également président de Daily Journal Corp. (NASDAQ :DJCO), un éditeur de plusieurs journaux basé à Los Angeles en Californie et en Arizona. Elle possède également une société qui fournit des systèmes logiciels de gestion des affaires aux tribunaux, aux procureurs et à d’autres organismes liés à la justice.

Ainsi, Munger, avec son partenaire Rick Geurin, a acquis un fonds de capital-risque en 1972. Ils l’ont rebaptisé New America Fund. L’une de ses collections était le Daily Journal. En 1986, le fonds a été liquidé et les actions du Daily Journal ont été distribuées aux actionnaires. Munger est président depuis.

Le New America Fund a acquis The Daily Journal pour 2,5 millions de dollars à la fin des années 1970. Il s’est ensuite lancé dans une frénésie d’achats. Aujourd’hui, la société a une capitalisation boursière de 428 millions de dollars et une valeur d’entreprise de seulement 166 millions de dollars.

Le grand écart entre sa valeur de marché et la valeur d’entreprise est dû à sa position de trésorerie nette importante. À la fin du premier trimestre clos le 31 mars, il disposait de liquidités nettes d’environ 262 millions de dollars, dont la plupart étaient investies dans des actions ordinaires.

Au premier trimestre, DJCO a acquis 165 320 actions d’Alibaba à 226,73 $ l’action. Sur la base de l’endroit où elle se négocie aujourd’hui, la société a perdu quelques milliers sur son pari. Le portefeuille de DJCO se compose de cinq actions, dont trois sont des banques. L’action BABA est le troisième plus grand holding. C’est aussi son dernier investissement.

Pourquoi Daily Journal a-t-il acheté ?

L’investissement de 37 millions de dollars dans Alibaba a représenté 19% de son portefeuille d’investissement. À première vue, BABA peut ne pas sembler être un jeu de valeur que Munger est connu pour favoriser. Cependant, comme l’a souligné Billy Duberstein de The Motley Fool début avril, c’est moins cher – 25 fois les bénéfices et 19 fois l’estimation de 2021 – que toutes les actions FAANG.

La valeur est dans l’œil du spectateur.

Alibaba a augmenté son chiffre d’affaires au quatrième trimestre clos le 31 mars de 64% à 28,6 milliards de dollars. Hors son acquisition de Sun Art, un opérateur d’hypermarchés de détail, ses ventes ont augmenté de 40 % à 24,4 milliards de dollars. L’année entière, hors Sun Art, a augmenté de 32% à 102,9 milliards de dollars.

Le BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté de 25 % par rapport à l’an dernier pour atteindre 30,0 milliards de dollars. Son cash flow libre était de 26,4 milliards de dollars pour un rendement FCF de 5,2%.

Ajoutez à cela l’importante position de trésorerie de l’entreprise, les investissements dans des entreprises publiques et privées, et vous obtenez 135 milliards de dollars contre moins de 20 milliards de dollars de dette.

Comme Alibaba, Daily Journal a plus d’argent qu’il ne sait quoi en faire. C’est pourquoi il a acheté pour 37 millions de dollars d’actions d’Alibaba.

Devriez-vous acheter DJCO plutôt que BABA? C’est une question intéressante.

Résultat final sur les actions BABA

Fin 2020, le Daily Journal a atteint un sommet historique de 416,69 $. Il a depuis perdu environ un quart de sa valeur par rapport à ce sommet. S’il tombait dans les 200 $, DJCO serait une bonne affaire.

Bien sûr, vous pourriez dire la même chose à propos de BABA s’il tombait en dessous de 200 $.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.