Voici un moyen de savoir si les appels au 911 sur votre téléphone Android peuvent échouer

Les comportements trouvés dans Android et l’application Microsoft Teams ont récemment conduit à une situation effrayante où quelqu’un a été empêché de passer un appel 911 sur son téléphone. Alors que Microsoft a un correctif pour son application, Google n’aura pas de correctif au niveau du système d’exploitation avant le 4 janvier au plus tôt. En attendant, il est tout à fait possible qu’une autre application ait le même comportement défectueux que Microsoft Teams, empêchant potentiellement d’autres utilisateurs d’Android d’accéder aux services d’urgence. Si vous êtes préoccupé par cette possibilité, il existe une nouvelle application pour vous aider à vérifier.

L’application provient du contributeur XDA linuxct (qui a d’autres projets amusants dans son portefeuille) et est hébergée sur GitHub avec son code source – vous pouvez télécharger l’APK pré-assemblé à partir de cette page.

En substance, PhoneAccount Abuse Detector est simplement destiné à trouver des applications qui font ce que Microsoft Teams a fait : générer un nombre énorme d’enregistrements en tant que client téléphonique (appelé PhoneAccount) pour Android. Plus le système d’exploitation a de clients à trier lorsqu’une demande d’appel d’urgence est faite, plus il risque de se bloquer. Vous pouvez trouver une explication plus complète du problème de ma collègue Ryne Hager ici.

PAAD demande l’autorisation d’accéder et de gérer les données des appels téléphoniques. Il affiche ensuite un premier résultat indiquant si des applications ont un comportement problématique, suivi de la liste complète des applications de téléphonie sur votre appareil et du nombre d’instances de PhoneAccount qu’elles ont créées. Dans la plupart des cas, tout montant supérieur à un devrait lever un drapeau. Vous pouvez alors agir avec les informations dont vous disposez maintenant.

Encore une fois, le comportement a été corrigé dans Microsoft Teams et une mise à jour de sécurité au niveau du système d’exploitation le corrigera pour toutes les autres applications possibles à partir du 4 janvier, bien que votre kilométrage puisse varier en fonction du moment où il vous est réellement transmis.

