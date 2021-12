Voici un nouveau mot : Skimpflation

L’autre jour, mon ami m’a demandé : « La médiocrité est-elle la nouvelle expérience client ? » Il a mentionné qu’il avait dû attendre plus longtemps lorsqu’il a appelé le service client et qu’il n’y avait pas assez de caissiers à l’épicerie.

J’ai dit: « Vous êtes une victime de l’escroquerie. »

Le mot skimpflation a été introduit récemment sur le podcast Planet Money de NPR. J’ai déjà écrit plusieurs articles sur ce mot laid, et j’ai pensé qu’il était temps de le présenter ici. Le skimpflation est le résultat de la hausse des coûts des entreprises et de la pénurie de main-d’œuvre causée par ce que nous avons appelé la grande démission, dans laquelle les employés ont choisi de quitter leur emploi à la recherche de quelque chose de mieux. Le résultat est que les entreprises sont obligées de « lésiner » sur la qualité et le service auxquels les clients s’attendent. Ce n’est pas qu’ils veulent le faire. Ils n’ont pas le choix.

Je suis récemment allé déjeuner dans un hôtel. Il y avait une file d’attente, mais il y avait un certain nombre de tables ouvertes. J’ai demandé au directeur pourquoi nous ne pouvions pas nous asseoir. Il s’est excusé et a dit qu’ils ne pouvaient pas doter correctement la salle à manger. Plutôt que d’offrir une mauvaise expérience de service client, ils ont estimé qu’il valait mieux fermer une partie du restaurant. Il m’a assuré que je serais assis dans les 10 minutes si j’étais prêt à attendre.

C’était l’explication parfaite.

Trois leçons ici :

Transparence : La réponse était honnête. Les clients aiment l’honnêteté. Cela renforce la confiance, la crédibilité et, dans certains cas comme celui-ci, l’empathie. Information : on m’a dit à quoi m’attendre. Lorsque le directeur a dit que ce serait 10 minutes, cela semblait être un temps d’attente raisonnable. Les clients aiment les informations. Cela leur donne le sentiment qu’ils ont un certain contrôle sur la situation. Au fait, le directeur a tenu parole. En fait, nous étions assis en seulement huit minutes. Service client : Il était plus important de fournir l’excellent service client attendu que de servir plus de personnes. Le directeur a fait un choix. Ouvrez toutes les tables et recevez des plaintes concernant le service ou fermez une partie du restaurant pour maintenir le niveau élevé pour lequel ils étaient connus. Le service client a gagné. Comme mentionné, c’est pour cela qu’ils sont connus. Inutile d’entacher leur réputation car ils voulaient occuper toutes les places du restaurant.

Aucun de nous ne veut attendre. Aucun d’entre nous ne souhaite bénéficier d’un niveau de service inférieur. Malheureusement, c’est typique de ce qui se passe pour de nombreuses entreprises à la suite de l’escroquerie. Ce n’est pas quelque chose qu’une entreprise souhaite, mais c’est devenu une réalité pour certaines. Alors, considérez les leçons que nous avons apprises du restaurant. Les clients négligeront certains problèmes en cas de transparence, de flux d’informations et d’efforts pour créer une excellente expérience de service client.

