Voici un premier aperçu de la Samsung Galaxy Watch 4

Un ensemble de rendus de presse du Samsung Galaxy Watch 4 vient de fuir. Les rendus montrent un design qui est le même que celui vu avec une Galaxy Watch Active 4 précédemment divulguée. Il semble que les deux montres soient une seule et même chose. Les rendus de presse incluent la marque, il ne fait donc aucun doute qu’il s’agit de la Galaxy Watch 4.

Plus tôt cette semaine, nous avons rendu compte d’un ensemble de rendus divulgués d’une prochaine montre intelligente de marque Samsung. À en juger par la conception, nous (et le reste de la sphère technologique) avons supposé que les rendus étaient destinés à la Galaxy Watch Active 4.

Cependant, un grand nombre de rendus de presse vient de fuir via 91Mobiles via une source anonyme. Les rendus montrent une montre qui est à peu près la même que ce que nous pensions être la Galaxy Watch Active 4. Il semble que nous ayons eu tort, et tous les rendus que nous avons vus étaient probablement du Samsung Galaxy Watch 4 !

Cela pourrait signifier qu’il n’y aura pas de version active de la prochaine Galaxy Watch, du moins pas encore.

Cette conception représente un changement sismique pour la gamme Galaxy Watch. Étant donné qu’il viendra probablement avec un tout nouveau logiciel, cela a beaucoup de sens. Néanmoins, si vous aimez les designs des précédentes montres Galaxy, vous pourriez être choqué lorsque vous verrez ce que sera probablement la Samsung Galaxy Watch 4.

Voyez les rendus par vous-même ci-dessous.

Rendus de presse de la Samsung Galaxy Watch 4

Un examen attentif de l’arrière de la montre révèle certaines des spécifications présumées de la Samsung Galaxy Watch 4. Nous pouvons voir qu’il y aura probablement deux tailles : 40 mm et 44 mm. Cela rejoint les rumeurs précédentes. Il y aura probablement aussi une résistance à l’eau 5ATM, une durabilité MIL-STD 810G et un GPS embarqué. Il pourrait également avoir Gorilla Glass DX Plus, que nous avons vu sur les précédentes montres Galaxy.

De toute évidence, il est extrêmement probable que cette montre soit le premier du nouveau système d’exploitation portable de Google et Samsung, provisoirement connu sous le nom de Wear OS 3.0. Cependant, il n’y a pas assez d’informations dans ces images pour confirmer réellement que c’est le cas. Nous le saurons probablement avec certitude le 28 juin, lorsque Samsung organisera son événement de presse sur les logiciels portables.

Que pensez-vous de ces modèles de montres ? Vous vous préparez à acheter la Samsung Galaxy Watch 4 ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessus!