Voici un “premier aperçu” de l’étui de jeu Nintendo Switch de Metroid Dread

Lancement le 8 octobre

par Liam Doolan il y a 22 minutes Image : @Nintendeal

La libération de Terreur Metroid est à nos portes et pour remplir le temps jusqu’à son arrivée, nous vous présentons ce qui est décrit comme un “premier aperçu” à l’intérieur du boîtier de vente au détail du jeu pour les États-Unis.

Comme vous pouvez le voir, le boîtier lui-même est assez vide (comme le sont la plupart des boîtiers de jeux Nintendo de nos jours), mais de belles illustrations sont exposées – montrant une version filaire de Samus.

Images : @Nintendeal

En plus de cette version commerciale standard, il existe également une version physique en édition spéciale Metroid Dread et un double pack amiibo Metroid comprenant Samus et EMMI.

Allez-vous récupérer une copie physique de Metroid Dread à son arrivée le 8 octobre ? Dites-nous ci-dessous.

[source mobile.twitter.com]

