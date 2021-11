Voici un premier aperçu de Swift Playgrounds 4 avant sa sortie

Apple a annoncé à la WWDC 2021 en juin une nouvelle version de son application de développement Swift Playgrounds avec des améliorations majeures. Bien que la société n’ait jamais dit quand il serait disponible, Apple invite maintenant certains développeurs à essayer Swift Playgrounds 4 avant la sortie officielle de la mise à jour.

Selon les sources de ., Apple a invité les développeurs ces dernières semaines à rejoindre le programme bêta de Swift Playgrounds 4 via TestFlight. Les développeurs doivent accepter un accord de non-divulgation (NDA) pour accéder à l’application bêta, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas partager publiquement les détails de Swift Playgrounds 4.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Swift Playgrounds est une application Apple pour aider les développeurs et les étudiants à apprendre le langage de programmation Swift de l’entreprise. Voici comment Apple décrit l’application :

Swift Playgrounds est un excellent moyen d’apprendre à coder directement sur un Mac ou un iPad. Avec Swift Playgrounds 4, qui arrivera plus tard cette année, les utilisateurs pourront créer la conception visuelle d’une application avec SwiftUI. Les projets d’applications peuvent être ouverts et modifiés dans Swift Playgrounds ou dans Xcode, et lorsqu’ils sont prêts, les utilisateurs peuvent créer une véritable application et la soumettre directement à l’App Store directement depuis leur iPad.

Cette année, Apple permettra enfin aux développeurs de créer et de soumettre leurs projets Swift Playgrounds directement sur l’App Store, ce qui est énorme pour les utilisateurs d’iPad. L’une de nos sources ayant accès à Swift Playgrounds 4 a partagé des captures d’écran avec ., qui montrent comment les développeurs peuvent soumettre leurs projets à App Store Connect sans avoir à créer l’application à l’aide de Xcode sur un Mac.

Fait intéressant, lors de la préparation d’une application à soumettre à App Store Connect, les utilisateurs peuvent rapidement créer une icône en choisissant une couleur et un symbole. Une icône personnalisée peut également être définie à partir d’un fichier image et l’application la met automatiquement à l’échelle à la bonne résolution.

Swift Playgrounds 4 permet également aux utilisateurs de prévisualiser et de voir les changements en temps réel au fur et à mesure qu’ils tapent. L’édition en direct fonctionne également lorsque le développeur partage le projet avec quelqu’un d’autre via iCloud Drive, de sorte que plusieurs personnes peuvent travailler sur le même projet en même temps. Les utilisateurs peuvent même tester l’application en plein écran, explorer les commandes SwiftUI, rechercher dans tous les fichiers d’un projet, utiliser des suggestions de code en ligne rapides et basculer facilement entre Swift Playgrounds et Xcode (ou vice versa).

Il convient de noter que, selon notre source, certaines fonctionnalités de l’application nécessitent iPadOS 15.2 – qui reste disponible en version bêta pour les développeurs. Cela suggère que Swift Playgrounds 4 pourrait sortir avec iOS 15.2 et iPadOS 15.2 plus tard cette année ou au début de 2022.

Vous pouvez télécharger gratuitement la version actuelle de Swift Playgrounds sur l’App Store. L’outil est disponible pour iPadOS et macOS.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :