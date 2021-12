Voici un premier aperçu d’Idris Elba en tant que Knuckles dans Sonic the Hedgehog 2

Le hérisson bleu préféré de tous est de retour dans cette nouvelle bande-annonce de Sonic the Hedgehog 2, qui est tombée lors des The Game Awards 2021 de jeudi soir.

Le casting vedette du film est en vedette dans ce premier aperçu approprié de la suite du film bien-aimé de 2020 Sonic the Hedgehog – ce qui, oui, est toujours étrange à dire. James Marsden, Ben Schwartz et Jim Carrey reprendront tous leurs rôles originaux du premier film, tandis que les fans ont eu leur premier aperçu d’Idris Elba dans le rôle de Knuckles the Echidna aux côtés du retour de Colleen O’Shaughnessey dans son rôle emblématique de Tails.

Et si l’on se fie à la bande-annonce, Sonic the Hedgehog 2 promet plus de plaisir, de chaos et Carrey mâchant encore plus de paysages que dans le premier film en tant que Docteur Eggman.

Bien que la conception originale de Sonic ait été fortement critiquée par les fans, Paramount Pictures a retardé le film original de 2020 et est retourné à la planche à dessin pour bien faire les choses. Depuis, Sonic the Hedgehog a été salué par les fans et les critiques. Sonic the Hedgehog 2 sortira en salles le 8 avril 2022.