Voici un premier aperçu du casque VR ‘Vive Flow’ de HTC

HTC a dévoilé mardi son nouveau casque VR « Vive Flow », qui devrait être officiellement dévoilé le 14 octobre. Cependant, le célèbre leaker Evan Blass (@evleaks) a partagé des images marketing exclusives du produit sur Twitter avant l’événement officiel de HTC. .

Bien que les images ne nous fournissent aucun détail sur les spécifications techniques, elles montrent un aperçu de ce à quoi s’attendre de l’appareil. Le design n’est pas vraiment discret avec de grands objectifs, mais ce n’est pas une surprise puisque nous parlons d’un appareil VR, qui nécessite plus de place pour les composants.

HTC dit que le casque prend en charge une « puissance de mise au point jusqu’à -6,0D » et qu’il semble avoir un petit ventilateur dans le cadre du système de refroidissement. Une autre image montre que l’appareil est suffisamment compact pour tenir dans un sac à dos, et à peu près toutes les images le montrent attaché à un câble. On ne sait pas si le casque est connecté à un autre appareil ou à un étui de chargement.

Selon des fuites récentes (via The Verge), HTC Vive Flow sera un appareil autonome, ce qui signifie qu’il ne nécessitera pas de connexion à un smartphone ou un ordinateur. Le rapport indique également que les utilisateurs pourront créer leur propre avatar 3D pour explorer une variété d’événements, y compris une « salle d’exposition NFT ».

Plusieurs entreprises ont investi dans des appareils AR/VR, tels que Facebook et même Apple, qui annoncerait son propre casque de réalité mixte d’ici 2024. Le casque d’Apple devrait avoir 4 000 écrans DPI et des scanners LiDAR avancés intégrés. Le prix pourrait être jusqu’à 3 000 $.

