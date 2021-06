Voici un premier aperçu du fonctionnement de FaceTime dans un navigateur Web

FaceTime a attiré beaucoup d’attention cette semaine, grâce aux nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 et de macOS Monterey, qui incluent le partage d’écran avec des amis, le mode portrait en direct, une meilleure suppression du bruit et même une version Web. J’ai pu essayer FaceTime sur le Web pour la première fois avec mon collègue . José Adorno, alors lisez la suite pour un premier aperçu de son fonctionnement sur le Web.

Quand Apple a montré FaceTime fonctionnant sur Android et Windows lors du discours d’ouverture de la WWDC 2021, je n’aurais pas pu être plus surpris. En 2010, Steve Jobs a déclaré que FaceTime serait « open source », mais cela ne s’est jamais produit et la fonctionnalité a toujours été exclusive aux appareils Apple.

Cette année, cependant, il semble qu’Apple souhaite que davantage de personnes aient accès à ses services, et cela inclut une version Web de FaceTime – en quelque sorte. Pour être clair, FaceTime sur le Web n’est pas comme les applications Web iCloud auxquelles tout le monde peut s’inscrire et utiliser à sa guise. Au lieu de cela, Apple permet simplement aux utilisateurs d’iOS et de macOS d’inviter d’autres personnes à un appel via un lien public qui peut être ouvert sur n’importe quel navigateur Web.

En d’autres termes, vous avez toujours besoin d’un iPhone, iPad ou Mac pour démarrer un appel FaceTime, mais désormais vos amis avec des appareils Android ou des PC Windows peuvent également rejoindre l’appel. Une fois que vous avez ouvert l’application FaceTime sur iOS 15 ou macOS Monterey, vous verrez une nouvelle option pour créer un lien public, qui s’affiche également lors d’un appel en cours.

C’est basique mais bien fait

Pour les personnes recevant le lien public, il leur suffit de saisir leur nom pour participer à l’appel. Il n’est pas nécessaire d’avoir un identifiant Apple pour utiliser FaceTime sur le Web lorsque vous êtes invité par quelqu’un d’autre. L’interface est presque la même que l’utilisation de FaceTime sur un appareil Apple, mais il n’y a pas d’options supplémentaires disponibles telles que des filtres et d’autres effets.

Tout ce que vous pouvez faire sur FaceTime Web est d’allumer ou d’éteindre la caméra, de désactiver ou de réactiver le microphone et de choisir les périphériques d’entrée. La qualité de l’image n’était pas parfaite lors de mes tests, mais Apple précise qu’il s’agit d’une fonctionnalité bêta et que les choses peuvent ne pas fonctionner comme prévu.

Même ainsi, FaceTime sur le Web sera une chose énorme une fois qu’il sera disponible au public, car la plate-forme d’Apple n’a pas de publicité, d’abonnement payant ou même de trackers pour collecter vos données. FaceTime Web devrait sortir cet automne avec iOS 15, macOS Monterey et d’autres mises à jour logicielles.

