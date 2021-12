Voici un premier aperçu du lancement du plan vocal d’Apple Music avec iOS 15.2

iOS 15.2 devrait être disponible pour tous les utilisateurs dès la semaine prochaine, et l’une des nouvelles fonctionnalités clés de la mise à jour logicielle est le plan Apple Music Voice, conçu pour permettre aux utilisateurs d’accéder à Apple Music exclusivement via Siri.



Avant la sortie d’iOS 15.2, nous sommes en mesure de donner un premier aperçu du plan vocal, grâce au contributeur de MacRumors, Steve Moser.

Les utilisateurs pourront s’abonner au forfait vocal en disant quelque chose du genre « Hey Siri, démarre mon essai du forfait vocal Apple Music », ou en s’inscrivant via l’application Apple Music. Le prix est fixé à 4,99 $ par mois aux États-Unis, les nouveaux abonnés qui demandent de la musique via Siri peuvent recevoir un aperçu gratuit de sept jours sans renouvellement automatique, et un essai de trois mois avec renouvellement automatique disponible dans Apple. Application de musique.

Une fois abonnés au plan vocal, les utilisateurs peuvent demander à Siri de lire de la musique sur n’importe quel appareil compatible Siri, y compris l’iPhone, l’iPad, l’iPod touch, le Mac, l’Apple Watch, l’Apple TV, le HomePod mini et les AirPods, ainsi que via CarPlay. Le plan fonctionne également avec la fonction d’accessibilité « Type to Siri », selon les petits caractères sur le site Web d’Apple.



Avec le plan vocal, les utilisateurs auront accès à l’intégralité du catalogue d’Apple Music de plus de 90 millions de chansons et de listes de lecture, ainsi qu’à Apple Music Radio. Dans l’application Apple Music, une section dédiée « Just Ask Siri… » fournit aux abonnés des suggestions d’écoute, et il existe également une file d’attente de musique récemment jouée via Siri.

Les abonnés au forfait vocal auront des commandes de lecture complètes, y compris un saut illimité de chansons via Siri. Si un abonné au forfait vocal tente de contrôler l’application Apple Music sans Siri, un écran s’affiche pour lui conseiller d’utiliser Siri ou de passer à un forfait Apple Music standard, qui coûte 9,99 $ par mois pour les particuliers et 14,99 $ par mois pour les familles.



Les abonnés à Voice Plan ne peuvent pas écouter des chansons dans Spatial Audio ou Lossless Audio, télécharger des chansons pour une lecture hors ligne, regarder des vidéos musicales, afficher des paroles, voir ce que les amis écoutent ou écouter sur d’autres plates-formes prises en charge comme Android.

Le forfait vocal d’Apple Music sera disponible sur iOS 15.2, iPadOS 15.2, macOS 12.1, watchOS 8.3 et tvOS 15.2 dans 17 pays et régions, dont les États-Unis, l’Australie, l’Autriche, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l’Inde , Irlande, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Espagne, Taïwan et Royaume-Uni.