Voici un robot domestique qui a vraiment l’air utile : une étagère autonome

La plupart des robots domestiques dévoilés au CES ont tendance à trop promettre et à sous-offrir. Chaque année, nous avons droit à des démonstrations mises en scène de prototypes de « robots majordomes » qui ne parviennent toujours pas à se matérialiser comme de vrais produits. Mais deux nouveaux bots créés par une startup nommée Labrador Systems semblent vouloir briser ce cycle. Pourquoi? Parce que l’entreprise a gardé les choses simples – extrêmement simples – en construisant des étagères essentiellement autonomes.

Les robots Caddy et Retriever sont conçus pour déplacer des objets de A à B

Les robots de Labrador, nommés Caddy et Retriever, sont conçus pour aider dans la maison en transportant des marchandises. Ils ont tous les deux à peu près la taille d’une table d’appoint et sont équipés de roues et de capteurs qui leur permettent de naviguer dans votre maison. Les propriétaires définiront un certain nombre d’« arrêts de bus » pour les machines (par exemple « dans la cuisine » et « près du canapé ») et les robots se déplaceront entre ces emplacements sur commande, contournant automatiquement les obstacles et les personnes. Les deux robots peuvent être dirigés par des applications ou des commandes verbales via une intégration Alexa.

La charge maximale des robots est de 25 livres, soit environ 11 kilogrammes. Ils se déplacent à un rythme de marche régulier et se rechargent automatiquement pendant la nuit. La grande différence entre les deux machines est que Retriever peut s’élever et s’abaisser tout seul. et possède une paire de bras en forme de bande transporteuse qui lui permet de saisir des plateaux (s’ils ont été placés dans un endroit approprié). Mais l’argument de vente pour les deux est le même : « déplacer des éléments de A vers B ».

Les robots Caddy et Retriever peuvent transporter jusqu’à 11 kg (25 lb). Image : systèmes du Labrador

Bien que les robots puissent être utiles à n’importe qui, ils sont principalement conçus pour aider les personnes ayant des problèmes de mobilité ; les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques comme la maladie de Parkinson ou l’arthrite. Mike Dooley, PDG de Labrador, dit qu’il a été inspiré pour les développer après avoir vu sa propre mère passer de la marche sans aide à l’utilisation d’une canne, puis à un fauteuil roulant.

« Ses mains devenaient sa paire de jambes supplémentaire. Elle ne les avait plus libres.

« J’ai remarqué qu’au moment où elle utilisait la marchette ou la canne, ses mains devenaient sa paire de jambes supplémentaire. Elle ne les avait plus libres », a déclaré Dooley à The Verge. Dans un tel scénario, dit-il, un robot comme Caddy pourrait être incroyablement utile simplement en aidant à des tâches simples : déplacer le linge dans la buanderie, les assiettes sales dans la cuisine ou un livre et une paire de verres sur le canapé.

Dooley dit que sa mère a maintenant « 90 ans et est toujours là, mais elle est à temps plein dans un fauteuil roulant ou un lit d’hôpital et reçoit des soignants deux fois par jour ». Dans ce scénario, le robot Retriever du Labrador peut aider non seulement en déplaçant des objets, mais en saisissant des plateaux contenant des objets utiles sur les tables et les armoires.

Dans une démo diffusée en direct, j’ai vu le robot Retriever se déplacer jusqu’à un réfrigérateur qui avait été équipé de moteurs sur sa porte. Le réfrigérateur s’est ouvert et le robot a utilisé ses bras pour faire glisser un plateau d’une étagère du réfrigérateur et le transporter vers un autre endroit. Dooley dit que Labrador offrira ce type d’installation modernisée aux clients, leur permettant de créer des routines qui offrent une indépendance supplémentaire à ceux qui ont besoin de soins réguliers.

« Un soignant peut être là le matin et mettre en place des choses pour que quelqu’un ait une bonne qualité de vie lorsqu’il est parti », explique Dooley. Il donne l’exemple de placer un repas de midi dans un réfrigérateur que Retriever peut ensuite récupérer en réponse à une commande vocale.

Vue grille

La simplicité d’utilisation des machines est influencée par l’expérience de Dooley dans le monde de la robotique. Il était auparavant le premier chef de produit pour Lego Mindstorms, le kit de robot jouet extrêmement populaire de la société. « Ma charte était de vendre 10 à 15 000 unités de ce kit, et nous avons fini par en faire plus d’un million », dit-il. « C’est un titre de gloire qui impressionne vraiment les enfants de six ans. » Après cela, il a aidé à lancer un robot swiffer nommé Mint, avec la société mère alors acquise par le créateur de Roomba iRobot, et la technologie sous-jacente devenant la base de sa gamme de vadrouilles Braava.

Ce travail lui a montré les avantages de garder les robots simples en réduisant leurs fonctionnalités. De nombreux robots domestiques échouent avant même d’avoir été lancés parce qu’ils essaient d’en faire trop, promettant aux clients qu’ils videront le lave-vaisselle ou passeront l’aspirateur sur le tapis – des tâches extrêmement difficiles à accomplir pour les machines, même dans des conditions de laboratoire étroitement contrôlées, laissez seul le chaos toujours changeant de la maison moyenne.

« C’est la même technologie qui signifie que vous pouvez donner l’impression que les Pokémon sont dans votre chambre. »

Caddy et Retriever, en comparaison, ont moins de pièces mobiles et sont conçus pour fonctionner principalement le long de chemins prédéfinis. Les systèmes Labrador explorent l’ajout de fonctionnalités plus ouvertes comme le contrôle manuel et le mode « Suivez-moi », mais Dooley dit que l’entreprise est plus heureuse de se concentrer sur des cas d’utilisation plus contraints. «Nous avons ce mantra simple, de le garder très contrôlable et très compréhensible», dit-il. Les machines utilisent également des pièces standard pour la navigation (principalement des capteurs infrarouges et de profondeur – pas de lidar) et tirent parti des avancées récentes de la réalité augmentée pour naviguer dans les maisons des utilisateurs. « C’est la même technologie qui signifie que vous pouvez faire en sorte que les Pokémon semblent être dans votre chambre, sautant partout », explique Dooley.

Malgré cette simplicité, les machines ne sont pas encore prêtes à être utilisées par les consommateurs. L’introduction d’un système automatisé à la maison est une tâche difficile (pensez simplement à toutes les façons dont Roombas peut mal tourner), et le besoin pressant de ne pas commettre d’erreurs est encore plus grand lorsque les machines sont conçues pour aider les personnes à mobilité réduite. Labrador a commencé à conduire des pilotes du robot Caddy l’année dernière, plaçant des machines dans les maisons des gens à partir de février 2021. Mais la société va effectuer plus de tests, et ne vise à être en pleine production des machines « d’ici la seconde moitié de 2023. . »

Les robots du Labrador pourraient compléter le travail des soignants. Image : systèmes du Labrador

À partir d’aujourd’hui, les clients intéressés peuvent déposer un dépôt entièrement remboursable de 250 $ pour une unité Caddy ou Retriever. Les prix des machines seront de 1 500 $ d’avance avec des délais de paiement de 36 mois. C’est 99 $ par mois pour Caddy et 149 $ par mois pour Retriever, ce qui donne des coûts totaux de 5 000 $ et 6 800 $ pour les deux machines. Une fois les paiements terminés, les clients posséderont les robots et pourront continuer à utiliser leurs fonctionnalités actuelles, mais ils devront payer à Labrador des frais encore indécis pour une garantie prolongée et une prise en charge de nouvelles fonctionnalités.

Dans notre interview, Dooley fait le lien entre confiance dans les machines et humilité face à la difficulté de la domotique. Beaucoup – sinon la plupart – de nouveaux robots domestiques échouent, et peu sont aussi ambitieux que Caddy et Retriever. Mais il dit que l’expérience avec les utilisateurs pilotes a été incroyablement encourageante. « C’est un concept entièrement nouveau, mais ils disent que ce n’est presque rien de l’utiliser, en termes de réflexion – vous le faites simplement. »

Et si la technologie fonctionne, elle pourrait être incroyablement utile pour ceux qui peuvent y accéder, aidant la population vieillissante de l’Occident à rester indépendante plus longtemps et réduisant le fardeau des soignants qui font un travail incroyable et sous-reconnu pour tant de personnes.

« Nous n’essayons pas de faire du battage publicitaire, car il y a beaucoup trop de battage médiatique dans la robotique telle qu’elle est », explique Dooley. « Nous voulons vraiment créer quelque chose qui a un impact pratique, car s’il le fait, cela peut faire une différence dans la vie des gens. »