Voici une astuce iPhone peu connue dont vous voudrez certainement vous souvenir – .

Si vous êtes comme moi, il y a de fortes chances que lorsque vous ouvrez le navigateur Safari sur votre iPhone, des dizaines et des dizaines d’onglets ouverts se cachent en arrière-plan. Et bien que cela n’ait généralement pas d’impact sur l’expérience utilisateur en raison du matériel iPhone capable, cela peut parfois rendre un peu difficile la recherche de quelque chose que vous regardiez auparavant. Et, si nous sommes honnêtes, il est parfois agréable de simplement nettoyer le désordre et de recommencer avec une nouvelle session de navigation.

La bonne nouvelle est qu’il existe une astuce iPhone peu connue qui permet de fermer facilement tous vos onglets Safari ouverts à la fois. C’est une petite astuce astucieuse qui vous fera gagner du temps et des efforts pour parcourir et fermer manuellement chaque onglet ouvert individuellement. Et bien que cette manœuvre intelligente puisse être familière aux utilisateurs expérimentés ou aux utilisateurs d’iPhone de longue date, il y a de fortes chances que la plupart des gens ne soient tout simplement pas conscients de cette fonctionnalité.

Top Deal du jour 🚨 Alerte d’erreur de prix 🚨 Code de coupon H7RT953B plus une barre oblique de réduction supplémentaire accidentelle # 1 sur les prises intelligentes à 3,75 $! Prix ​​courant: 24,99 $ Prix: 14,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode de coupon: H7RT953B Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Pour commencer, ouvrez Safari et localisez l’icône à l’extrême droite en bas de la fenêtre du navigateur, comme le montre la photo ci-dessous:

Source de l’image: ESPN

Maintenant, si vous appuyez sur cette icône normalement, toutes vos propres fenêtres Safari s’ouvriront et vous pourrez les faire défiler ou les supprimer page par page. Cependant, si vous appuyez longuement sur l’icône au lieu de taper dessus, vous verrez une option pour fermer immédiatement chaque onglet ouvert. Et comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, il est facile d’accumuler une quantité excessive d’onglets au fil du temps. Si vous pensez que 161 onglets ouverts sont choquants, je vous éviterai l’horreur de vous montrer combien d’e-mails non lus j’ai dans ma boîte de réception.

Source de l’image: ESPN

C’est si facile.

Et bien que nous parlions des astuces et astuces iPhone, il vaut la peine de revoir une fonctionnalité iPhone impressionnante que nous avons mise en évidence plus tôt cette année.

Désormais, la prise de vidéo sur votre téléphone désactivera automatiquement toute musique lue en arrière-plan à partir d’une application comme Spotify ou Apple Music. Il existe cependant un moyen d’enregistrer une vidéo et de conserver la musique de fond existante en vie.

Comme nous l’avons noté il y a quelques semaines:

Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application Appareil photo et au lieu de naviguer vers le paramètre Vidéo, gardez le paramètre Photo au premier plan. Maintenant que votre musique de fond est toujours en cours de lecture, appuyez simplement sur le bouton blanc et faites glisser votre doigt vers la droite. Le bouton de sélection blanc se transforme rapidement en un bouton rouge «Enregistrement» lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bord de l’écran. Une fois là-bas, vous pouvez relâcher votre doigt et votre téléphone continuera à enregistrer avec la musique de fond de votre choix en plein effet.

Cette astuce ci-dessus a en fait attiré mon attention via TikTok de tous les endroits, et peut être vue en action via la vidéo ci-dessous:

@erik_tollefsrud Enregistrez et vidéo et jouez de la musique en même temps! #iphone #apple #iphonetips #iphonetricks #iphonehacks #fyp ♬ Paradis – Ikson

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission