Voici une autre raison d’aimer ORCL Stock dès maintenant

Oracle Corporation (NYSE :ORCL) se penche encore plus sur ses offres cloud avec sa dernière annonce. Les investisseurs espèrent que les nouvelles améliorations technologiques passionnantes de la société pourront aider à faire passer l’action ORCL au sommet.

Ce serait une astuce intéressante compte tenu de la rapidité avec laquelle Oracle a grandi ces derniers mois. C’est une bonne valeur de croissance depuis 2002; en 2015, l’entreprise a réussi à récupérer toutes ses pertes réalisées lors de l’éclatement de la bulle Internet.

Depuis novembre dernier, l’action ORCL est en hausse de plus de 50 %.

J’ai déjà écrit avec optimisme sur Oracle et ses efforts pour se développer dans l’espace des services cloud. Examinons donc de plus près son annonce la plus récente et analysons comment la nouvelle pourrait avoir un impact sur les efforts de l’entreprise et sur les actions d’ORCL.

La mise à niveau MySQL

Le 11 août, Oracle a annoncé le déploiement d’une mise à niveau de son service MySQL HeatWave. La nouvelle fonctionnalité, appelée MySQL Autopilot, utilisera de nouvelles fonctionnalités d’automatisation pour améliorer les performances de HeatWave.

Oracle dit que MySQL Autopilot utilise “des techniques avancées d’apprentissage automatique pour automatiser Heatwave, ce qui le rend plus facile à utiliser et améliore encore les performances et l’évolutivité”. Il poursuit en affirmant qu’aucun autre fournisseur de cloud ne fournit des capacités d’automatisation avancées similaires.

Dans le même temps, la société a annoncé son outil MySQL Scale-out Data Management. Il devrait augmenter les performances du processus de rechargement des données de HeatWave jusqu’à 100 fois.

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle open source. Une société suédoise, MySQLAB, l’a développé avant que Sun Microsystems ne rachète la société en 2008. Deux ans plus tard, Oracle rachète Sun Microsystems et prend le contrôle de la plate-forme open source.

Forbes décrit très bien la portée de MySQL :

« MySQL est déployé partout… C’est dans des entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs et dans toutes les régions du monde. De plus, les données stockées dans MySQL au cours des 25 dernières années et plus sont vastes et largement inexploitées. La base de données a été conçue pour une utilisation au niveau départemental, exécutant des applications de traitement transactionnel en ligne (OLTP). Ainsi, l’exécution d’analyses approfondies ou même de requêtes OLTP complexes peut s’avérer frustrante pour de nombreuses organisations. »

HeatWave prend les informations de la base de données MySQL et les stocke en mémoire en temps réel afin qu’elles puissent être utilisées efficacement. La fonction MySQL Autopilot lui permet de gérer une taille de cluster de 64 nœuds et 32 ​​téraoctets de données. C’est une amélioration par rapport à sa prise en charge précédente de 24 nœuds et 12 To de données.

Notamment, la société a publié des tests de performance qui montrent que le produit mis à niveau d’Oracle fonctionne sept fois plus rapidement que ses concurrents. Flocon de neige (NYSE :NEIGE) au cinquième du prix. Il fonctionne également 6,5 fois plus vite que Amazon (NASDAQ :AMZN) Redshift avec AQUA à moitié prix.

C’est impressionnant.

Les fondamentaux du stock ORCL

Par rapport à d’autres sociétés, Oracle détient une part assez réduite du marché des services cloud. Mais il travaille dur pour fournir une infrastructure cloud aux entreprises et se frayer un chemin dans une plus grande partie du secteur.

Oracle Cloud a récemment enregistré un chiffre d’affaires annualisé de plus de 2 milliards de dollars. La société prévoit également de dépenser 4 milliards de dollars supplémentaires en dépenses d’investissement sur l’infrastructure Oracle Cloud.

Dans le dernier rapport sur les résultats d’Oracle publié en juin, la société a annoncé que les résultats du quatrième trimestre fiscal étaient en hausse de 8 % par rapport à l’année précédente. Les résultats de l’année 2021 ont montré une augmentation du chiffre d’affaires de 4%.

Environ 7,4 milliards de dollars de ses 11,2 milliards de dollars de revenus pour le quatrième trimestre provenaient des services cloud et du support des licences. Un autre 2,1 milliards de dollars provenait d’un mélange de revenus de licences Cloud et sur site.

Un rapport de 2019 a montré que le marché mondial du cloud computing était de 321 milliards de dollars. Oracle n’a que 2 milliards de dollars sur ce marché, mais il cherche agressivement plus. Tant qu’il continuera à proposer des produits innovants capables de battre ses concurrents, le stock ORCL devrait en récolter les fruits.

A la date de parution, Louis Navellier était LONG dans AMZN. Il n’a détenu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés au présent article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

