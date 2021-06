Voici une chose que Apple Watch devrait copier de Samsung

Lors du Mobile World Congress 2021 aujourd’hui, Samsung a donné un premier aperçu de son nouveau Wear OS pour smartwatches en partenariat avec Google. Comme pour ses smartphones, Samsung ajoutera l’interface One UI sur ses montres encore à annoncer.

De toutes les fonctionnalités introduites aujourd’hui, la seule que je pense qu’Apple devrait adopter est la fonction personnalisable Watch Face, et voici pourquoi.

Apple n’a jamais eu beaucoup de concurrence dans l’industrie des montres connectées. Au moment où Apple a présenté l’Apple Watch, aucun autre fabricant n’était en mesure de fabriquer une montre aussi bonne que celle d’Apple. À sa sixième génération, l’Apple Watch est meilleure que jamais.

Bien sûr, si vous voulez un groupe au lieu d’une smartwatch, Xiaomi et Samsung, par exemple, peuvent vous proposer des options vraiment bon marché qui peuvent faire certaines des fonctionnalités qu’Apple offre à ses utilisateurs avec l’Apple Watch. Mais si vous voulez une smartwatch sérieuse pour votre téléphone Android, Samsung avait les seules options fiables avec la marque Galaxy Watch et le système d’exploitation Tizen.

Maintenant, Samsung et Google s’associent avec un nouveau système d’exploitation Wear que Samsung nous a finalement donné un aperçu aujourd’hui – et 9to5Google l’a couvert.

Bien qu’il s’agisse d’un premier regard, certaines choses semblent hors de propos. Samsung ajoutera une vue d’application de grille comme Apple le fait avec l’Apple Watch. Mais parce que Samsung parie sur des montres arrondies, certaines applications et éléments d’interface ont l’air terribles. Par exemple, voici l’application de messagerie :

En dehors de cela, la meilleure chose à venir pour le système d’exploitation Google et Samsung Wear est la possibilité pour les développeurs de créer leurs propres cadrans de montre. Pour l’instant, sur watchOS, les développeurs ne peuvent créer des complications que pour les visages watchOS, mais ne peuvent pas donner un look exclusif avec un tout nouveau Watch Face.

Voici ce que Samsung a à dire :

« Samsung apportera un outil de conception de cadran de montre amélioré, ce qui permettra aux concepteurs de créer plus facilement que jamais de nouveaux cadrans de montre. Plus tard cette année, les développeurs Android pourront libérer leur créativité et lancer de nouveaux designs amusants qui seront ajoutés à la collection toujours croissante de cadrans de montres de Samsung pour offrir aux consommateurs encore plus d’options pour personnaliser leurs montres connectées en fonction de leur humeur, de leur activité et de leur personnalité. . “