Voici une façon dont Apple essaiera de prolonger la durée de vie de la batterie de l’iPhone

Chaque année ou deux, Apple apporte des changements majeurs à l’iPhone. En 2014, l’iPhone 6 était le premier iPhone doté d’un écran de 4,7 pouces. En 2016, Apple a supprimé la prise casque 3,5 mm. En 2017, Apple a lancé l’encoche sur l’iPhone X. Et en 2020, Apple a ramené des bords plats sur l’iPhone 12. Lorsque nous parlons de l’évolution de l’iPhone au cours de la dernière décennie, ce sont ceux qui nous viennent à l’esprit. Mais ils ne seraient pas aussi significatifs sans les petits changements de qualité de vie qu’Apple a mis en œuvre en cours de route. Par exemple, le superbe écran de 6,7 pouces de l’iPhone 12 Pro Max serait assez inutile si la batterie s’éteignait après deux heures d’utilisation. C’est pourquoi un nouveau brevet Apple sur l’économie d’autonomie de la batterie de l’iPhone a suscité notre intérêt.

Apple pourrait donner un coup de pouce à la durée de vie de la batterie de l’iPhone

Cette semaine, Apple a obtenu un brevet (repéré par AppleInsider) pour un “service de détection d’attention”. Le service vérifiera si un utilisateur fait attention ou non à l’appareil. S’il constate que l’utilisateur ne fait pas attention, il peut prendre des mesures pour réduire la consommation d’énergie.

Les appareils Apple ont déjà un certain nombre de fonctionnalités en place pour économiser l’énergie. Le plus évident est le paramètre Auto-Lock. Vous pouvez choisir de verrouiller automatiquement l’écran de votre iPhone après un certain temps. Il existe également une fonction de détection d’attention qui empêchera l’affichage de s’assombrir lorsqu’il détectera votre regard. Mais l’écran ne se verrouillera pas tant qu’il n’aura pas atteint la limite de temps.

En théorie, améliorer la détection de l’attention pour mieux reconnaître lorsque vous êtes activement engagé avec votre iPhone semble être une excellente idée. En fait, j’ai complètement désactivé le verrouillage automatique parce que je ne supporte pas que mon téléphone s’endorme sur moi pendant que j’essaie de lire une recette ou de poser mon téléphone pendant que je suis en train d’écrire un texte. Il faut un instant pour déverrouiller mon téléphone, mais cela me dérange toujours.

Cela dit, j’imagine que je pourrais être assez unique à cet égard. Je connais beaucoup de gens qui semblent complètement inconscients du fait que leurs téléphones sont déverrouillés, aspirant la batterie pendant des minutes ou des heures parce qu’ils ont simplement oublié d’appuyer sur le bouton latéral.

Si Apple choisit d’implémenter ce système dans ses appareils, j’espère seulement qu’il est facultatif, comme Auto-Lock. Vous pouvez consulter le brevet pour en savoir plus sur le fonctionnement du service de détective d’attention d’Apple.