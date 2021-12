Voici une liste des 100 meilleurs jeux vidéo de tous les temps au Japon

Pouvez-vous deviner le numéro un? Capture d’écran : Nintendo/Kotaku

Hier soir, à la télévision japonaise, il y avait une émission spéciale de trois heures pour classer les cent jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, votés par plus de 50 000 personnes au Japon.

Étant donné que ce sondage a un échantillon si énorme, les résultats de TV Asahi sont probablement un baromètre assez précis des goûts actuels des joueurs dans le pays.

Un panel de célébrités a commenté les jeux au fur et à mesure qu’ils étaient annoncés un par un. Parmi les panélistes célèbres figuraient Shinya Arino de Game Center CX, qui a déclaré que son choix numéro un était Super Mario Bros. 3, l’artiste Eiji Wentz, qui a déclaré que son préféré était Final Fantasy VII, et le comédien et chroniqueur Famitsu Hikaru Ijuin, qui a répertorié son choix numéro un comme La Légende de Zelda : Breath of the Wild.

(Divulgation complète : Kotaku a diffusé la version en anglais de Game Center CX.)

Vous trouverez ci-dessous une liste des 100 meilleurs jeux japonais de tous les temps, récapitulés sur Twitter (ici, ici, ici, ici et, euh, ici):

100. Persona 3

99. Pokémon Platine

98. Persona 4

97. Super Mario World

96. Romance des Trois Royaumes

95. Mère

94. Fire Emblem : Généalogie de la guerre sainte

93. Persona 5 Royal

92. Chasseur de monstres 4G

91. Combattant de rue II

90. Final Fantasy VIII

89. Super Mario Galaxy 2

88. La Légende de Zelda : Skyward Sword

87. Monster Hunter Generations Ultimate

86. Chasseur de monstre

85. Dragon Quête VI

84. Final Fantasy XI

83. Dragon Quête VII

82. La Légende de Mana

81. Dragon Quest Builders 2

80. La Légende de Zelda : Le Masque de Majora

79. Engrenage en métal solide

78. L’ambition de Nobunaga

77. Mario Kart Wii

76. Vol aérien de Kirby

75. Animal Crossing: Monde Sauvage

74. Super Smash Bros. Brawl

73. Gran Turismo 4

72. Kirby super étoile

71. Dr Mario

70. Monde de chasseur de monstres

69. Super Mario RPG

68. Pokémon X/Y

67. Transmis par le sang

66. Fantôme de Tsushima

65. Suikoden

64. Pokémon Coeur Or et Âme Argent

63. Final Fantasy III

62. Xevious

61. Super Smash Bros.

60. Pokémon Noir 2 et Blanc 2

59. Mort à la lumière du jour

58. Traversée d’animaux

57. Super Donkey Kong

56. Super Mario Galaxy

55. Montre Yokai 2

54. Dragon Quête VIII

53. Contes des Abysses

52. LA légende de Zelda

51. Final Fantasy IV

50. Pokémon Rubis et Saphir

49. Coeurs du Royaume

48. Nier : Automates

47. Final Fantasy XIV

46. Dragon Quête II

45. Le retour de Kirby au pays des rêves

44. Dragon Quête X

43. Xenoblade

42. Persona 5

41. Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban !

40. Xénogears

39. Âmes sombres III

38. Puyo Puyo

37. Final Fantasy IX

36. Pokémon Or et Argent

35. Xenoblade 2

34. Final Fantasy V

33. Final Fantasy VI

32. Resident Evil

31. Tactique Ogre : Accrochons-nous ensemble

30. Apex Légendes

29. Okami

28. Mère 2

27. Dragon Quête XI

26. Pokémon Noir et Blanc

25. Tetris

24. Pokémon Rouge et Vert

23. Emblème de feu : trois maisons

22. Animal Crossing: Nouvelle Feuille

21. Splatoon

20. Minecraft

19. Suikoden II

18. Metal Gear Solid 3 : Mangeur de serpents

17. La Légende de Zelda : Ocarina of Time

16. Kingdom Hearts II

15. Dragon Quête IV

14. Pokémon Épée et Bouclier

13. Sous-titre

12. Super Mario Kart

11. Pokémon Diamant et Perle

dix. Super Mario Bros 3

9. Final Fantasy X

8. le déclencheur d’un chronomètre

sept. Super Smash Bros. Ultimate

6. Dragon Quête III

5. Splatoon 2

4. Traversée d’animaux : nouveaux horizons

3. Final Fantasy VII

2. Dragon Quête V

1. La Légende de Zelda : Breath of The Wild

Des surprises ?