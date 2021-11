Voici une liste des dix jeux les plus vendus de Nintendo

Gros vendeurs. Image : Nintendo

Nintendo vient de mettre à jour sa liste des jeux les plus vendus de tous les temps de la Nintendo Switch. Ce qui est, avouons-le, une course à deux chevaux entre Mario Kart et Animal Crossing. Mais lequel franchit la ligne d’arrivée en premier ? Découvrons-le.

La liste est pour les numéros à vie dans le monde entier, au 30 septembre 2021. Ces chiffres de vente incluent les unités groupées et les copies téléchargées, en plus des ventes en boîte régulières.

10. Aventure en forme de bague

Sortie : 18 octobre 2019

Durée de vie à ce jour : 12,21 millions d’exemplaires

9. Splatoon 2

Sortie : 21 juillet 2017

Durée de vie à ce jour : 12,68 millions d’exemplaires

8. Pokémon : Let’s Go, Pikachu !/Pokémon : Let’s Go, Évoli !

Sortie : 16 novembre 2018

Durée de vie à ce jour : 13,83 millions d’exemplaires

7. Super Mario Party

Sortie : 5 octobre 2018

Durée de vie à ce jour : 16,48 millions d’exemplaires

6. Super Mario Odyssée

Sortie : 27 octobre 2017

Durée de vie à ce jour : 21,95 millions d’exemplaires

5. Pokémon Épée/Pokémon Bouclier

Sortie : 15 novembre 2019

Durée de vie à ce jour : 22,64 millions d’exemplaires

4. La légende de Zelda : Breath of the Wild

Sortie : 3 mars 2017

Durée de vie à ce jour : 24,13 millions d’exemplaires

3. Super Smash Bros. Ultimate

Sortie : 7 décembre 2018

Durée de vie à ce jour : 25,71 millions d’exemplaires

2. Animal Crossing: Nouveaux Horizons

Sortie : 20 mars 2020

Durée de vie à ce jour : 34,85 millions d’exemplaires

1. Mario Kart 8 Deluxe

Sortie : 28 avril 2017

Durée de vie à ce jour : 38,74 millions d’exemplaires

Les jeux d’exercice, les jeux de société et les jeux Pokémon, Zelda et Mario ont toujours très bien fonctionné sur les précédentes consoles Nintendo. Et ils se débrouillent très bien ici aussi. Là, pas de changement.

Alors que la liste des meilleurs vendeurs de Switch est remplie des suspects habituels (Mario, Pokémon, Zelda, etc.), ce n’est pas toujours le cas pour les jeux les plus vendus sur le matériel Nintendo. Les dix premiers classements des générations matérielles précédentes ont vu des titres totalement nouveaux, tels que le premier Splatoon sur la Wii U et Tomodachi Life sur la 3DS. Peut-être qu’à mesure que la durée de vie matérielle du Switch se poursuivra, une toute nouvelle adresse IP grimpera dans le classement. Nous verrons.

La seule franchise qui a tendance à dominer toutes les dix premières listes, cependant, est Mario Kart. Sur la Wii U, Mario Kart 8 était le jeu le plus vendu, avec 8,46 millions d’exemplaires. De même, sa préquelle Mario Kart 7 était également le plus gros jeu sur Nintendo 3DS, vendu à 18,95 millions d’exemplaires. Mario Kart Wii n’a pas dépassé le top 10 des ventes de la Wii (Wii Sports l’a fait), mais il est arrivé en deuxième position avec 37,38 millions d’exemplaires, et Mario Kart DS est arrivé en troisième position après Nintendogs et New Super Mario Bros.

