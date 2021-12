Voici une liste des mangas les plus vendus en 2021 au Japon

Ces mangas sont gros au Japon. Image : Saut hebdomadaire

Le premier tableau des ventes au Japon, Oricon, a publié une liste des mangas les plus vendus cette année au Japon. Oui, 2021 n’est pas encore tout à fait terminé, mais bon, nous sommes assez proches.

Les données ont été collectées auprès de 3 967 librairies à travers le Japon pour la période entre le 7 décembre 2020 et le 29 novembre 2021. Oricon fait des classements comme celui-ci depuis 2008, et c’est la liste des ventes de mangas au Japon.

Vous trouverez ci-dessous les trente volumes de mangas les plus vendus pour 2021. Jetez un œil, vous remarquerez peut-être un modèle. Gardez à l’esprit qu’il s’agit de totaux estimés.

30. Tueur de démons : Kimetsu No Yaiba, Vol. 20 – 1 130 381 exemplaires

29. Tueur de démons : Kimetsu No Yaiba, Vol. 18 – 1 157 633 exemplaires

28. Tueur de démons : Kimetsu No Yaiba, Vol. 19 – 1 158 245 exemplaires

27. Espion × Famille Vol. 6 – 1 229 131 exemplaires

26. L’Attaque des Titans Vol. 33 – 1 256 922 exemplaires

25. Tueur de démons : Kimetsu No Yaiba, Vol. 22 – 1 340 233 exemplaires

24. Jujutsu Kaisen Vol. 17 – 1 628 943 exemplaires

23. Jujutsu Kaisen Vol. 5 – 1 688 854 exemplaires

22. Jujutsu Kaisen Vol. 6 – 1 694 028 exemplaires

21. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Fanbook officiel : Kisatsutai Kenbunroku 2 – 1 700 316 exemplaires

20. Jujutsu Kaisen Vol. 3 – 1 702 581 exemplaires

19. Jujutsu Kaisen Vol. 4 – 1 705 266 exemplaires

18. Jujutsu Kaisen Vol. 7 – 1 710 326 exemplaires

17. Jujutsu Kaisen Vol. 2 – 1 732 361 exemplaires

16. Jujutsu Kaisen Vol. 11 – 1 748 084 exemplaires

15. Jujutsu Kaisen Vol. 10 – 1 749 558 exemplaires

14. Jujutsu Kaisen Vol. 12 – 1 759 287 exemplaires

13. Jujutsu Kaisen Vol. 1 – 1 765 995 exemplaires

12. Jujutsu Kaisen Vol. 8 – 1 770 228 exemplaires

11. Jujutsu Kaisen Vol. 9 – 1 772 331 exemplaires

10. Jujutsu Kaisen Vol. 13 – 1 772 617 exemplaires

9. One Piece Vol. 100 – 1 839 886 exemplaires

8. One Piece Vol. 99 – 1 863 574 exemplaires

7. Jujutsu Kaisen 0 : Tokyo Toritsu Jujutsu Koutou Senmon Gakkou – 1 930 831 exemplaires

6. One Piece Vol 98 – 2 018 042 exemplaires

5. Jujutsu Kaisen Vol. 16 – 2 098 087 exemplaires

4. Jujutsu Kaisen Vol. 15 – 2 306 950 exemplaires

3. Jujutsu Kaisen Vol. 14 – 2 312 250 exemplaires

2. Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba Gaiden – 2 374 621 exemplaires

1. Tueur de démons : Kimetsu No Yaiba Vol. 23 – 5 171 440 exemplaires

De toute évidence, Jujutsu Kaisen a publié plus de nouveaux volumes cette année, c’est pourquoi il a pris plus d’espace dans les charts que Demon Slayer, qui a mis fin à sa course.

Et voici les cinq totaux de mangas les plus vendus :

5. My Hero Academia – 7 020 361 exemplaires

4. L’Attaque des Titans – 7 332 398 exemplaires

3. Les Revengers de Tokyo – 24 981 486 exemplaires

2. Tueur de démons : Kimetsu No Yaiba – 29 511 021 exemplaires

1. Jujutsu Kaisen – 30 917 746 exemplaires

Via Comic Book, le reste des dix premiers classements a été complété par One Piece à 7 millions d’exemplaires vendus, Chainsaw Man à 5,2 millions, Spy x Family à 4,9 millions, Kingdom à 4,6 millions et Haikyu !! à 4,3 millions.