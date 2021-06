Voici une longue liste de gadgets qu’Apple recommande de garder à l’écart des appareils médicaux • .

Aussi enthousiastes que nous soyons à propos des nouvelles technologies, tout le monde ne peut pas acheter un nouveau smartphone, une nouvelle tablette ou une nouvelle montre connectée sans d’abord prendre connaissance des risques que l’appareil pourrait présenter.

Comme Apple l’explique dans une page d’assistance récemment mise à jour, bon nombre de ses produits contiennent des aimants ou des composants avec des champs électromagnétiques qui pourraient potentiellement interférer avec les appareils médicaux, et les utilisateurs de ces appareils doivent en être conscients avant de prendre un nouvel iPhone, Apple Watch, ou une paire d’AirPods. En tant que tel, la société a mis à jour la page pour répertorier tous les produits qu’elle vend qui contiennent des aimants, et vous ne serez pas surpris de voir que la liste est assez longue.

Voici une liste complète des produits Apple contenant des aimants (à jour au 25 juin) :

AirPods et étuis de recharge

AirPods et étui de chargement AirPods et étui de chargement sans fil AirPods Pro et étui de chargement sans fil AirPods Max et étui intelligent

Apple Watch et accessoires

Apple Watch Bracelets Apple Watch avec aimants Accessoires de charge magnétique Apple Watch

iPad et accessoires

iPad iPad mini iPad Air iPad Pro iPad Smart Covers et Smart Folios iPad Smart Keyboard et Smart Keyboard Folio Magic Keyboard pour iPad

Accessoires iPhone et MagSafe

Accessoires MagSafe pour modèles iPhone 12

Mac et accessoires

Mac mini Mac Pro MacBook Air MacBook Pro iMac Apple Pro Display XDR