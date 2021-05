Voici une nouvelle vidéo de fan des tombes de Pantera Legends Dimebag et Vinnie Paul

Inscrit Youtube utilisateur “Phanolars“a mis en ligne des séquences vidéo de sa visite du 3 avril 2021 aux tombes du légendaire PANTERA guitariste «Dimebag» Darrell Abbott et son frère, PANTERA le batteur Vinnie Paul Abbott. Découvrez le clip ci-dessous.

L’année dernière, une clôture de protection a été érigée autour du Abbott les tombes des frères au cimetière Moore Memorial Gardens à Arlington, au Texas, probablement pour les protéger du vandalisme.

Vinnie PaulLa pierre tombale de Moore à Moore Memorial Gardens a été officiellement installée en mai 2019. Le même jour, deux photos de la tombe ont été publiées via PANTERAles médias sociaux, ainsi que le message: “Nous vous demandons de bien vouloir être respectueux lorsque vous visitez les tombes des frères.”

Un message gravé sur Vinnie Paul«Ne pensez jamais que ce n’est pas un bon moment, si vous pensez que ce n’est pas un bon moment. Un bon moment est un bon moment, un mauvais moment est un mauvais moment, et un moment merveilleux est irremplaçable. . Hellyeah! “

Après avoir été signalé en 2010 que Dimebagla tombe de a été vandalisée, Vinnie Paul a été demandé par Actualités artisanales si la personne responsable du dommage avait déjà été appréhendée. “Non, non,” répondit-il. “Mais c’est juste une chose vraiment irrespectueuse. Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un voudrait griffer son nom sur la pierre tombale de quelqu’un ou quoi que ce soit d’autre. Mais les fans sont enragés, mec; ils font des choses inouïes. Je souhaite juste qu’ils le respectent et le laissent reposez-lui en paix et laissez-le comme ça. “

le PANTERA et BONJOUR le batteur a été enterré le 30 juin 2018 à côté de Dimebag et leur mère, Carolyn. Il a été inhumé dans un “Kiss Kasket” personnalisé fourni par EMBRASSER membres Gene Simmons et Paul Stanley. Le cercueil a été offert en cadeau à Vinniela demande de la famille. Vinnie a également été enterré dans certains de ses vêtements de marque, y compris son chapeau, ses chaussures et sa flanelle.

Les orateurs au service incluaient d’anciens FAUCHEUSE guitariste Nick Bowcott et SiriusXM DJ José Mangin. Apparaissant également à l’événement étaient originaux EMBRASSER guitariste Ace Frehley, PERTURBÉde David Draiman, NICKELBACKde Chad Kroeger, ANTHRAXde Charlie Benante, FOZZYde Chris Jericho et COUPE BRUTde Paul Shortino.

VinnieSon frère a été enterré dans le prototype original de Kiss Kasket en 2004 après sa mort prématurée. Le cercueil présentait les visages des quatre membres fondateurs de EMBRASSER, les EMBRASSER logo et les mots «Kiss Forever». Tous les deux Abbotts étaient de grands fans, en particulier Darrell, qui a été abattu par un homme armé en décembre 2004.

Un mémorial public pour Vinnie Paul a eu lieu le 1er juillet 2018 à Bomb Factory à Dallas, au Texas.

Vinnie est décédé le 22 juin 2018 à son domicile de Las Vegas à l’âge de 54 ans. Il est décédé d’une cardiomyopathie dilatée, d’une hypertrophie cardiaque et d’une grave maladie coronarienne. Sa mort était le résultat d’un affaiblissement chronique du muscle cardiaque – ce qui signifie essentiellement que son cœur ne pouvait pas pomper le sang aussi bien qu’un cœur en bonne santé.

Peu de temps avant sa mort, Vinnie posé les pistes de batterie pour BONJOURle sixième album de “Bienvenue à la maison”, qui a été publié en septembre 2019.

Dimebag et Vinnie Paul formé PANTERA au début des années quatre-vingt au Texas. Le groupe a enregistré quatre albums indépendants avant leurs débuts sur un label majeur en 1990, “Cowboys de l’enfer”, a introduit un son plus lourd et en a fait un favori des fans de métal. 1994 “Bien au-delà de la conduite” a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 sans bénéficier d’un single à succès commercial.

Le groupe s’est éclaté en 2002 suite au départ du chanteur volatile Philippe Anselmo. Dîme et Vinnie, comme ils étaient connus de leurs fans, regroupés avec DAMAGEPLAN, sort le premier album du groupe, “Nouveau pouvoir trouvé”, en février 2004. Le groupe était en tournée pour soutenir le disque au moment de Dimebagle meurtre.

DimebagLa mort de ce dernier a été un coup dévastateur pour la communauté très soudée du hard rock et du métal. Il était connu de ses collègues musiciens pour son hospitalité, son amitié et son esprit de fête, et était une légende parmi les fans et ses pairs pour son style de jeu puissant, innovant et incomparable.