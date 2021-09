Voici une vidéo de Megadeth jammant dans les coulisses de la « tournée métal de l’année »

MEGADETH guitariste Kiko Loureiro a mis en ligne une vidéo de lui en train de brouiller les coulisses lors d’un récent arrêt sur “La tournée métal de l’année” avec le bassiste en tournée du groupe James Lo Menzo aussi bien que MEGADETHl’assistant de production de (et FLUX DE L’ESPRIT le batteur) Rafael Pensado. Kiko a écrit dans un message d’accompagnement : « Backstage Moments. C’est ce que nous faisons juste avant de monter sur scène @bassmonsterr bass @rafaelpensado drums ».

Pour compléter la gamme de “La tournée métal de l’année” sommes AGNEAU DE DIEU, TRIVIUM et LA HAINE RACE. Produit par Pays vivant, le trek reprogrammé a débuté le 20 août à Austin, au Texas, et se terminera le 28 septembre à Minneapolis, dans le Minnesota.

LoMenzo rejoint MEGADETH en 2006 et est apparu sur deux des albums studio du groupe, 2007’s “Abominations unies” et 2009 “Fin du jeu”. Il a été renvoyé du groupe en 2010 et remplacé par le retour d’origine MEGADETH bassiste David Ellefson.

En plus de MEGADETH, LoMenzo a joué avec Ozzy Osbourne, Zakk Wylde et LION BLANC. Depuis huit ans, LoMenzo a joué avec le rockeur emblématique Jean Fogerty.

Dave Mustaine n’a pas encore révélé qui jouait de la basse sur le nouveau MEGADETH album après EllefsonLes morceaux de ‘s ont été retirés du LP après son renvoi du groupe à la fin du mois de mai.

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee.

En juillet, Moustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme “Le spectacle de Dave Mustaine” cette Ellefsonles pistes de basse de ne seraient pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP.

Début mai, le jour même où des messages à caractère sexuel et des séquences vidéo explicites impliquant Ellefson ont été postés sur Twitter, il a publié une déclaration le Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur.

Le 24 mai, Moustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 — annonce le départ du bassiste du groupe.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.