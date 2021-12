Voici une vue aérienne de la maison et du studio d’enregistrement de ‘Dimebag’ Darrell Abbott

En avril 2021, Youtube l’utilisateur J Donaldson a téléchargé une vue aérienne récemment PANTERA et PLAN DE DÉGÂTS guitariste « Dimebag » Darrell Abbott‘s house et studio d’enregistrement (alias The Fortress) à Dalworthington Gardens, Texas. Regardez la vidéo d’une minute et demie ci-dessous.

En février 2015, dans le cadre de Monde de la guitarecouverture du dixième anniversaire de la mort tragique du guitariste, le magazine a été invité à Dimebag‘s home et studio d’enregistrement – et ils doivent apporter leurs caméras. Monde de la guitareLa visite vidéo exclusive de , qui peut également être trouvée ci-dessous, a offert un regard privé sur DimebagL’impressionnante collection de guitares de , sans parler de sa maison, de ses souvenirs, de sa cuisine, de ses salles de bain et bien plus encore.

Abbott, l’un des musiciens les plus aimés et respectés du hard rock, a été tourné sur scène lors d’un PLAN DE DÉGÂTS concert le 8 décembre 2004 au club Alrosa Villa à Columbus, Ohio par un ex-Marine de 25 ans nommé Nathan Gale. grand vent a assassiné quatre personnes au total et en a blessé trois autres avant d’être lui-même tué par un policier James D. Niggemeyer, qui est arrivé sur les lieux quelques minutes après grand vent a commencé son saccage.

Selon Le pouls de la radio, grand vent semblait viser délibérément Abbott, laissant supposer que le jeune homme, qui avait des antécédents de maladie mentale, en voulait à Abbott et son frère batteur Vinnie Paul, pour la rupture de PANTERA en 2002. La police de Columbus a clôturé son enquête en octobre 2005 sans établir le mobile de la fusillade.

Abbott et Paul formé PANTERA au milieu des années 80 au Texas. Le groupe a enregistré quatre albums indépendants avant leurs débuts sur une major en 1990, « Cowboys de l’enfer », a introduit un son plus lourd et en a fait un favori des fans de métal. les années 1994 « Bien au-delà de la conduite » a fait ses débuts au n ° 1 sur The Billboard 200 sans bénéficier d’un single à succès commercial.

Le groupe s’est séparé en 2002 suite au départ du chanteur volatile Philippe Anselme. Dîme et Vinnie, comme ils étaient connus de leurs fans, se sont regroupés avec PLAN DE DÉGÂTS, en sortant le premier album du groupe, « Nouveau pouvoir trouvé », en février 2004. Le groupe était en tournée pour soutenir le disque au moment des tournages.

AbbottLa mort de a été un coup dévastateur pour la communauté très unie du hard rock et du métal. Il était connu de ses collègues musiciens pour son hospitalité, son amitié et son esprit de fête, et était une légende parmi les fans et ses pairs pour son style de jeu puissant, innovant et incomparable.

Vinnie Paul est décédé en juin 2018 à l’âge de 54 ans dans son sommeil à son domicile de Las Vegas. La cause officielle du décès était une cardiomyopathie dilatée, une hypertrophie cardiaque ainsi qu’une grave maladie coronarienne. Il a été enterré à côté de son frère et de leur mère, caroline, au cimetière Moore Memorial Gardens à Arlington, au Texas.



