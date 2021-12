Voici votre aide-mémoire sur les alternatives AirPod à moins de 100 $

Ce contenu a été créé par StackCommerce pour E !. ET! et StackCommerce gagnent une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Apple a dévoilé les AirPod de troisième génération. Bien sûr, on est tenté de sauter le pas et de cliquer sur « ajouter au panier », mais si on sait une chose sur les fameux écouteurs, ils coûtent un bras et une jambe. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas à dépenser 200 $ juste pour obtenir des écouteurs sans fil qui offrent un son de qualité et durent toute la journée. Il existe en fait des tonnes d’options sur le marché qui fonctionnent aussi bien que les AirPod à des prix plus abordables.

Et voilà, voici votre aide-mémoire des alternatives AirPod populaires à moins de 100 $.