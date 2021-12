Voici votre bilan de l’année 2021, basé sur votre signe du zodiaque

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

C’est peut-être difficile à croire, mais 2021 touche à sa fin. Alors prenons le temps de réfléchir aux choses les plus importantes qui se sont produites au cours des 12 derniers mois. En matière d’astrologie, 2021 a apporté son lot de hauts et de bas pour chaque signe du zodiaque.

Comme Narayana Montúfar, astrologue et auteur de Moon Signs: Unlock Your Inner Luminary Power, l’a dit à E! News, il y a eu plusieurs aspects tout au long de l’année qui ont conduit à des sentiments de tension, de limitations, de changements de structure et de révélations. Trois rétrogrades de Mercure se sont produits dans les signes aériens, ce qui nous a amenés à réfléchir sur nos compétences sociales et la façon dont nous communiquons avec les autres. Les éclipses étaient également rares, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu trop de bouleversements énormes. Donc, si vous avez l’impression que votre vie était un peu plus stagnante que les années précédentes, vous n’êtes pas le seul. Heureusement, il y a beaucoup à espérer pour l’année à venir!

Voici donc votre récapitulatif de 2021 et ce à quoi vous pouvez vous attendre en 2022, selon Montúfar. Nous avons même ajouté quelques produits indispensables sur lesquels vous voudrez peut-être mettre la main pour vous aider au cours de la nouvelle année. Découvrez-les ci-dessous.