Voici votre deuxième chance… Ne laissez pas cette erreur vous coûter des millions

J’ai un ami qui a commis l’une des plus grosses erreurs d’investissement de sa vie au début de 2016.

Il pensait que le dossier d’investissement avait beaucoup de sens.

Il était prêt à mettre son argent au travail.

Mais il ne l’a pas fait… parce que cela demandait un petit effort supplémentaire.

Il a observé la valeur des investissements qu’il n’a pas fait monter en flèche. Et aujourd’hui, il estime qu’il aurait pu réaliser 1,5 million de dollars de bénéfices.

Mon ami regrette d’avoir raté le boom des crypto-monnaies de 2017… un boom qui a frappé des millionnaires… tout cela parce que l’achat de crypto-monnaies est un peu différent de l’achat d’actions.

Je ne me moque pas du tout de mon ami. Il n’était pas seul. De nombreuses personnes ont raté une énorme opportunité d’améliorer leur vie pour la même raison.

Eh bien, en voici une autre et je pense que c’est une chance encore plus grande. Le prochain marché haussier de la crypto-monnaie commence déjà… et je vous exhorte à ne pas faire la même erreur.

Permettez-moi de dire tout de suite que l’achat de cryptos comme Bitcoin (CCC:BTC-USD), Ethereum (CCC:ETH-USD), et d’autres altcoins n’est pas aussi compliqué que vous ne le pensez. Les altcoins sont n’importe quelle crypto-monnaie autre que Bitcoin, et en acheter une est très similaire à l’achat d’une action via votre courtier en ligne. Si vous pouvez ouvrir un compte bancaire ou vous inscrire à un service téléphonique, vous pouvez acheter un altcoin.

Mais oui… c’est un peu différent de l’achat d’actions. Ne laissez pas cela vous empêcher de vous pencher là-dessus.

Quand on y pense, BEAUCOUP d’opportunités d’investissement incroyables demandent un peu plus de travail. Mais si nous laissons cela nous gêner, nous allons rater certaines des grandes opportunités d’investissement de la vie.

Comme les stocks de cannabis en 2015…

L’achat de ces nouvelles petites entreprises était un peu différent de l’achat d’actions ordinaires. Ils ont échangé sur différentes bourses avec différents symboles et frais. La plupart des gens sont restés avec ce qu’ils savaient. Pendant ce temps, bon nombre de ces parts ont grimpé de plus de 1 000%, le cannabis étant légalisé dans de nombreux endroits en Amérique du Nord.

Si vous êtes réticent à faire du travail supplémentaire, vous manquerez également d’incroyables investissements immobiliers qui peuvent produire des décennies de flux de trésorerie réguliers.

Alors que la technologie blockchain est sur le point de rendre l’achat d’un bien immobilier beaucoup plus facile, pour le moment, c’est beaucoup plus difficile que d’acheter des actions. Mais si vous savez quelque chose sur l’histoire de l’investissement, vous savez que bon nombre des plus grandes fortunes américaines ont été construites sur l’immobilier.

Investir dans de grandes entreprises comme Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), et Uber (NYSE:UBER) à leurs débuts, cela demandait également un peu plus de travail que l’achat d’actions conventionnelles. Mais cela a payé de façon spectaculaire. Les premiers investisseurs ont gagné tellement d’argent qu’ils n’ont plus jamais à travailler.

C’est pourquoi tant de gens ont raté le boom de la crypto-monnaie en 2017. L’achat de crypto-monnaies était un peu différent de l’achat d’actions. Mais mec, ça valait le coup.

Les gens qui ont fait un petit effort supplémentaire au départ ont fait des centaines de milliers, voire des millions, de dollars.

Et des gens qui n’ont pas fini comme mon ami… assis sur la touche à regarder tout le monde devenir riche.

C’est une simple analyse coûts / avantages: faire un peu de travail supplémentaire pour gagner BEAUCOUP plus d’argent en vaut la peine. Lorsque vous pensez investir de cette façon, vous réalisez que cela peut en fait être une bonne chose lorsqu’un investissement nécessite un peu plus d’efforts.

Des millions de personnes restent à l’écart de l’opportunité… vous obtenez donc une bien meilleure affaire.

C’est l’un des grands secrets de la richesse.

Les gens riches aiment les investissements qui nécessitent un peu de travail supplémentaire. Les gens riches deviennent riches en premier lieu parce qu’ils font un travail supplémentaire.

Dans cet esprit… mon conseil est de penser comme une personne riche.

Pensez différemment des masses.

Et c’est maintenant le moment de commencer.

Les gains réalisés lors du boom de la crypto-monnaie en 2017 étaient incroyables … mais ce qui s’en vient maintenant est plus important. Il y a encore plus d’argent à gagner.

Nous entrons dans une nouvelle phase de l’évolution des crypto-monnaies. Je l’appelle «Blockchain 2.0».

Bitcoin a remporté la majeure partie des gains au cours de la première phase.

Mais cette nouvelle ère appartient aux altcoins hyper-croissance.

La grande majorité des Américains ne comprennent pas le vrai pouvoir des altcoins. Ils ne comprennent pas pourquoi un peu de travail supplémentaire pour y investir est rentable d’une manière qu’ils ne peuvent pas imaginer.

Les altcoins ne sont pas vraiment des crypto-monnaies au sens où la plupart des gens les pensent.

Ce ne sont pas de «l’argent fantastique sur Internet»… ce sont en fait des investissements dans l’une des technologies les plus précieuses et les plus révolutionnaires jamais créées. Et ils créeront un tsunami de richesse de plusieurs billions de dollars pour leurs propriétaires.

Nous sommes au milieu de l’une des plus grandes révolutions de la finance depuis des siècles.

J’espère que vous en profiterez. J’aide mes lecteurs à apprendre à investir dans les crypto-monnaies et ils font un petit effort supplémentaire pour se lancer. Rien ne me rend plus heureux que d’entendre parler de l’argent qu’ils ont gagné et à quel point ils sont heureux d’avoir investi.

Mon portefeuille Ultimate Crypto est en hausse de 815% dans l’ensemble, et j’attends beaucoup plus à venir. C’est pourquoi nous avons ajouté deux nouveaux altcoins au cours des 10 derniers jours – un dans le domaine brûlant de la finance décentralisée et un autre dans les domaines également chauds du jeu et des jetons non fongibles (NFT). Je viens de publier le choix le plus récent hier, et il peut être acheté directement sur un échange cryptographique populaire en utilisant des dollars américains.

Je ferai tout ce que je peux pour vous aider à éviter la même déception que mon ami a ressentie en ratant le boom de la crypto 2017.

Tu peux le faire. Un petit effort supplémentaire pour profiter de cette opportunité unique pourrait également vous rapporter des bénéfices uniques.

