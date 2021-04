Voici votre dose quotidienne de Zac Efron Going modèle à calendrier complet en costume de pompier

Zac Efron a pleinement profité du Jour de la Terre pour en savoir plus sur la manière dont les humains aident la Terre Mère, même si cela peut sembler un processus destructeur, et cela impliquait de manière assez surprenante un regard que les fans vont probablement adorer. Efron a pris d’assaut Netflix avec sa série Down to Earth avec Zac Efron l’été dernier, et il est de retour avec une saison 2 en préparation. Cette fois, cependant, on dirait qu’il est en plein modèle de calendrier tout en enfilant un costume de pompier, une forêt en feu en arrière-plan.