Voici votre invitation à l’intérieur de la célébration de Noël Kardashian-Jenner

Comme toujours, la famille Kardashian-Jenner sillonne la saison en traîneau.

Quelques heures après Kris Jenner a sorti son premier single de Noël – une reprise de « Jingle Bells » avec Kourtney kardashian et Travis aboyeur–Kim Kardashian fans doués avec un regard sur les photos de vacances de la famille. Dans la série de clichés, Kim, Nord Ouest, Saint-Ouest, Chicago Ouest, Psaume Ouest, Khloe kardashian, vrai thompson, Kris et Rêve kardashian sont tous vus sourire, danser et s’embrasser pour la caméra. Et, bien sûr, ils sont tous vêtus de SKIMS de la tête aux pieds. (Allez, vous vous attendiez à autre chose ?!)

Alors que Kim a sous-titré les photos avec un simple « Joyeux Noël », Khloe a adressé le plus doux cri à son enfant de 3 ans. « Je suis évidemment sur la bonne liste », le co-fondateur de Good American, qui partage True avec ex Tristan Thompson, a écrit. « Elle est ma plus grande bénédiction. »

Pendant ce temps, leur maman avait un message pour ses près de 45 millions de followers : « Joyeux Noël de ma famille à la vôtre !!!! Je vous aime !! Que Dieu vous bénisse !!!! »