Voici votre meilleur aperçu du prochain concurrent AirPods Pro de Sony

De nouvelles images de qualité presse des écouteurs Sony WF-1000XM4 semblent avoir fui.

Vous n’avez pas eu à attendre longtemps pour avoir un meilleur aperçu des écouteurs sans fil WF-1000XM4 de Sony qui ont fait l’objet de fuites répétées. Comme le rapporte XDA, Roland Quandt de WinFuture a partagé ce qui semble être des images de presse du XM4 qui révèlent une poignée de nouveaux détails dans le processus.

Les images appuient les affirmations selon lesquelles Sony a repensé le WF-1000XM4 avec des têtes plus petites et, espérons-le, plus confortables, chacune dotée d’une «balle». Ils montrent également le nouveau boîtier de charge signalé qui remplace ce que vous avez avec le XM3, bien que rien n’indique une charge sans fil dans les images que nous avons vues jusqu’à présent.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, cependant, il y a un ajout remarquable: une nouvelle couleur. Sony préparerait le WF-1000XM4 dans ce qui semble être une teinte beige ou blanc craie. Ce ne serait pas une décision complètement surprenante (vous pouvez obtenir le XM3 en blanc), mais cela pourrait être rassurant si vous ne souhaitiez pas obtenir une paire XM4 en noir.

Les conseils précédents avaient le WF-1000XM4 ajoutant une prise en charge audio haute résolution et une charge filaire plus rapide.

Il n’est toujours pas certain à quel moment Sony pourrait expédier le WF-1000XM4. Les changements apportés aux dépôts auprès de la FCC ont suggéré qu’une introduction pourrait intervenir dès juin, mais nous ne compterions pas sur ce moment. Quoi qu’il en soit, la rafale d’images divulguées suggère que des débuts arrivent relativement bientôt – et c’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent davantage d’alternatives multiplateformes aux AirPods Pro d’Apple.