Voici votre meilleur look à ce jour sur les Samsung Galaxy Buds 2

Les premiers rendus d’aspect officiel des prochains Galaxy Buds 2 sont apparus en ligne la semaine dernière, révélant un design similaire à celui du Galaxy Buds Pro de Samsung. Un ensemble de GIF à 360 degrés montrant les écouteurs ont maintenant été divulgués, grâce à Evan Blass.

Galaxy Buds2 pic.twitter.com/Gi2PipKaqr – Evan Blass (@evleaks) 6 juillet 2021

Les GIF nous donnent un bon aperçu des Galaxy Buds 2 sous tous les angles dans les couleurs blanc, vert et violet. Comme révélé par la fuite précédente, ils seront également disponibles en noir. Quelle que soit l’option de couleur que vous choisissez, vous obtiendrez un étui de chargement blanc dans la boîte. Seule la partie intérieure de l’étui correspondra à la couleur des écouteurs.

Comme on peut le voir clairement dans ces GIF à 360 degrés, chaque écouteur aura deux microphones à l’extérieur. La face interne des écouteurs comprend un capteur de détection d’usure et des broches pogo pour le chargement. D’autre part, le boîtier de charge dispose d’un indicateur LED pour la charge, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur.

Les Galaxy Buds 2 devraient être équipés de la prise en charge Bluetooth 5.0, du chargement sans fil et des commandes tactiles capacitives. Selon une capture d’écran partagée par le pronostiqueur Ice Universe sur Twitter, les écouteurs disposeront également d’une suppression active du bruit, tout comme les meilleurs écouteurs sans fil de Samsung. Jusqu’à présent, la rumeur disait que les écouteurs n’offriraient qu’une suppression passive du bruit.

Galaxy Buds2 prend en charge la suppression active du bruit pic.twitter.com/c3dZ6Qhewm – Univers de glace (@UniverseIce) 6 juillet 2021

Les Galaxy Buds 2 de Samsung devraient faire leurs débuts lors du prochain événement Unpacked. Le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 et la série Galaxy Watch 4 devraient également être lancés lors de l’événement.

