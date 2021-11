Voici votre premier aperçu de GTA: The Trilogy – Definitive Edition sur Nintendo Switch

Nous avons beaucoup entendu parler du secret le moins bien gardé du jeu en 2021 – Grand Theft Auto : La Trilogie – L’Édition Définitive – à ce jour, y compris les spécifications officielles du PC, des informations sur les commandes et les graphiques mis à jour du jeu, et plus encore. Mais nous n’avons pas encore vu à quoi ressemblera la version Nintendo Switch de la collection.

Heureusement, Rockstar a publié plus de captures d’écran de la version Switch, nous donnant un meilleur aperçu de ce à quoi ressemblera le projet sur du matériel moins puissant (et peut-être suggérant à quoi ressembleront les versions mobiles des jeux lors de leur lancement).

Jetez un œil aux captures d’écran ci-dessous, qui ont été publiées par Rockstar via la page officielle du jeu sur le site Web du développeur.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a été officiellement révélé en octobre, avec les détails de la refonte graphique des trois jeux. Rockstar a également révélé qu’il supprimait les versions précédentes des jeux présentés des détaillants numériques pour faire place à la sortie de la nouvelle collection.

Contenant GTA 3, GTA: Vice City et GTA: San Andreas, The Definitive Edition proposera des « mises à niveau globales » et des améliorations de gameplay modernes telles qu’un système d’éclairage entièrement reconstruit; des ombres, des conditions météorologiques et des reflets améliorés ; modèles de personnages et de véhicules améliorés ; de nouvelles textures à plus haute résolution pour les bâtiments, les armes, les routes, les intérieurs et plus encore.

Développé à l’origine par Rockstar Games, The Definitive Edition a été adapté pour les plateformes modernes par Grove Street Games à l’aide d’Unreal Engine, et arrive sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et Rockstar Games Launcher sur PC le 11 novembre.

Si vous avez précommandé via le Microsoft Store, le Nintendo eShop ou la PlayStation, vous pouvez commencer à précharger le titre dès aujourd’hui.