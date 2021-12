Voici votre premier aperçu de la bande-annonce choquante de la saison 12 de RHONJ

C’est sur le point de se déchaîner car Les vraies femmes au foyer du New Jersey sont de retour et E! News a un premier aperçu exclusif de la nouvelle bande-annonce !

Cette fois, cependant, il est clair que la famille Giudice n’est pas la seule à s’occuper du drame au cours de la saison 12, dont la première sera le jeudi 1er février. Jennifer Aydin est aux prises avec l’appel à la rupture de son mariage après la révélation d’un secret de famille, disant à travers les larmes que si son mari Bill Aydin « Il ne veut pas être dans ce mariage, il n’a pas besoin de me rendre service. »

Nouvel ami de Traci Johnson rejoint le casting – et apporte son pouvoir de star en tant qu’épouse de l’ancien joueur de la NFL, barbier tiki—Mais ses propres problèmes conjugaux sont revisités après avoir été témoin des difficultés de Jennifer.

Et même les ex n’arrivent pas à réparer les choses : Teresa Giudice est pris au milieu de sa fille Gia Giudice et frère Joe gorga avec la défense de son ex-mari Joe Giudice.

« Ton frère dit des choses sur papa », dit Gia à Teresa, alors que Joe ressent l’accueil glacial de sa nièce.

« Elle me regarde comme si j’étais le diable », déclare Joe. « Son père était le diable. »

Comme Teresa le dit à sa belle-sœur Mélissa Gorga, « Vous demandez la loyauté, vous obtenez la loyauté », avant d’ajouter qu’elle « déteste se battre avec ma famille ».