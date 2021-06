Voici votre premier aperçu de la Samsung Galaxy Watch Active 4

Samsung devrait « réinventer les montres intelligentes » lors de son événement MWC la semaine prochaine – la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Active. Quelques jours seulement avant l’événement, le célèbre leaker @OnLeaks s’est associé à GizNext pour partager les premiers rendus basés sur la CAO du successeur de la Galaxy Watch Active 2.

Les rendus divulgués révèlent un design plus élégant que les montres intelligentes actuelles de Samsung, avec des boutons redessinés et de nouvelles attaches de bande. Bien qu’il semble que la Galaxy Watch Active 4 conservera le cadran circulaire de son prédécesseur, elle peut ne pas inclure de lunette rotative physique.

Selon @OnLeaks, le successeur de la Galaxy Watch Active 2 utilisera un cadre en aluminium et sera disponible en 40 mm et 44 mm. En ce qui concerne les options de couleur, la Galaxy Watch Active 4 sera apparemment disponible dans les variantes noir, vert, or et argent au lancement. Il convient toutefois de noter que les nuances représentées dans les rendus ci-dessus peuvent ne pas être tout à fait exactes.

Selon les rumeurs, la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4 seraient alimentées par un chipset Exyno 5 nm avec des performances considérablement améliorées par rapport au chipset 10 nm Exynos 9110 qui alimente les meilleures montres intelligentes Android de Samsung. Ils devraient également comporter un panneau de verre plat 2D avec des lunettes plus minces. Du côté logiciel, la série Galaxy Watch 4 exécutera le système d’exploitation Wear de Google au lieu de Tizen.

