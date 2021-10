Voici votre premier aperçu de la trilogie remasterisée de Grand Theft Auto

Toujours pas de date de sortie pour mobile au-delà du S1 2022

Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas représentent ce que beaucoup de gens appellent « l’âge d’or » de la franchise GTA de Rockstar. Ils ont rendu populaire ce que nous appelons aujourd’hui les jeux en monde ouvert. Mais les graphismes n’ont pas trop vieilli. Les trois jeux sont actuellement disponibles pour Android, mais à part quelques optimisations spécifiques aux mobiles, ils ressemblent et se sentent essentiellement les mêmes que les jeux originaux du début des années 2000. Rockstar a récemment annoncé un remaster des trois titres sous la forme de Grand Theft Auto: The Trilogy, qui devrait arriver sur les smartphones l’année prochaine. Nous avons maintenant un premier aperçu de l’apparence des jeux avec leurs graphismes considérablement améliorés.

Les jeux remasterisés semblent faire beaucoup pour insuffler une nouvelle vie à cette série. L’éclairage est bien meilleur et les jeux recevront également des commandes modernes inspirées de GTA V. L’art présente le même style cartoon des années 2000 que les originaux, mais ressemble maintenant un peu à une version de style Telltale Games, avec des graphismes intentionnellement stylisés sur un moteur plus robuste. Tout cela a du sens, car au moins sur les versions console/PC, les jeux fonctionneraient sur le moteur Unreal Engine 4 moderne.

Cette vidéo met en évidence la version de la console, et nous ne savons pas exactement comment ces changements visuels se traduiront par la version mobile une fois qu’elle sera prête. Mais bien que nous ne voyions pas tout à fait la même qualité d’image, nous pouvons probablement nous attendre au même style artistique et à des commandes modernisées de la même manière.

Aux dernières nouvelles, Rockstar prévoyait de publier le remaster pour les téléphones Android au cours de la première moitié de 2022. J’espère que nous aurons plus de détails à mesure que nous nous rapprochons de cette date. Pour l’instant, vous pouvez voir les types d’améliorations graphiques que Rockstar a en réserve et jouer aux versions mobiles actuelles des trois classiques.

