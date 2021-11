Voici votre premier aperçu de Project L, le jeu de combat de League of Legends

En 2019, nous avons entendu parler de trois mystérieux Émeute projets portant le nom de code Projet A, Projet F, et Projet L.

Il s’avère que le premier (« un jeu de tir tactique compétitif élégant pour PC ») était Valorant. Le second, « un projet qui explore les possibilités de parcourir le monde de Runeterra avec vos amis », n’a pas encore été officiellement dévoilé. Et le dernier, un jeu de combat se déroulant dans l’univers de League of Legends, a enfin fait son apparition ce week-end.

Dans une nouvelle vidéo (ci-dessus) montrant ce que nous pouvons attendre du jeu, les développeurs principaux de Riot, Tom et Tony Cannon, ont expliqué en détail la philosophie de conception de l’équipe avec le jeu.

L’idée principale du jeu de combat est qu’il s’agira d’un « combattant basé sur l’assistance », où vous serez chargé de développer une équipe de deux joueurs et d’utiliser celle qui est hors écran pour soutenir la bataille entre les deux combattants actuels.

Il y a aussi un article de blog par les développeurs qui détaille l’intention de l’équipe avec le jeu, dans lequel le studio note que le but est que le jeu donne aux joueurs une « mentalité facile à apprendre mais difficile à maîtriser » et crée « un jeu de combat de très haute qualité dans lequel la FGC (communauté des jeux de combat) peut investir profondément, en jouant pendant des années, voire des décennies.

À cette fin, et pour plaire aux joueurs compétitifs, l’équipe cherche comment rendre l’expérience en ligne la meilleure possible. « Bien sûr, nous commençons par la restauration comme base, et nous ajoutons des technologies existantes de Riot comme RiotDirect, qui font un excellent travail pour minimiser le ping pour League Of Legends et Valorant », explique Tom Cannon.

Ne vous attendez pas à mettre la main dessus de si tôt; Riot dit qu’il est « encore trop éloigné pour s’engager sur une date de sortie », et cette vidéo a été partagée principalement comme un moyen pour le développeur de tenir les fans au courant de l’évolution du développement.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons appris que plus de 180 millions de joueurs se lancent chaque mois dans l’un des jeux Runeterra de Riot.