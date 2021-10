Voici votre premier aperçu de River City Girls 2

Nous savions déjà que les filles de la ville de la rivière 2 était en préparation, mais nous n’en avons pas vu beaucoup depuis qu’il a été révélé plus tôt cette année. Maintenant, grâce à une nouvelle bande-annonce présentée au Tokyo Games Show 2021, nous avons en fait pu voir la suite du hit indépendant 2019 en action – et cela a l’air génial.

Reprenant peu de temps après l’original, River City Girls 2 ramène Misako et Kyoko dans la mêlée alors que les deux personnages se lancent dans une toute nouvelle aventure beat-’em-up à travers les rues méchantes de River City. Vous pouvez consulter la première bande-annonce – avec de superbes graphismes et une bande-son de tueur – ci-dessous.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Un communiqué de presse pour le jeu confirme que la suite comprendra “de nouveaux mouvements, de nouveaux ennemis, de nouvelles recrues, de nouveaux environnements et le retour d’un vieil ennemi” ainsi que “l’attente, avec” le même sens exagéré d’humour et de combat à adrénaline de son prédécesseur”. Le jeu proposera également une action en coopération à deux joueurs à la fois localement et en ligne.

River City Girls 2 devrait sortir sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam en 2022, bien qu’une date de sortie plus précise n’ait pas été annoncée au moment de la rédaction.