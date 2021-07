Voici votre premier aperçu des écouteurs Nothing’s Ear 1 TWS, lancement en Inde prévu pour le 27 juillet

in

Rien ne lancera les écouteurs Ear 1 TWS dans le monde – y compris en Inde – le 27 juillet au prix de 5 999 Rs.

Comme prévu, la marque Nothing de Carl Pei propose un stock limité de son premier produit, les écouteurs Ear 1 TWS à la vente à partir d’aujourd’hui, le 19 juillet. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 21 juillet, les acheteurs potentiels peuvent obtenir un accès anticipé aux Nothing Ear 1s chez StockX , une place de marché en ligne pour la vente aux enchères de produits en édition limitée tels que ceux-ci. Assurez-vous que le même produit sera lancé dans le monde entier – y compris en Inde – le 27 juillet au prix de Rs 5 999.

Mais ce que fait cette vente aux enchères, c’est qu’elle vous donne un premier aperçu “exclusif” des écouteurs Ear 1 TWS. Jusqu’à présent, Nothing a gardé le design de ces écouteurs « top secret », ce que la marque souligne également dans un communiqué de presse marquant le coup d’envoi de la vente en accès anticipé. La page d’enchères dédiée montre, pour la première fois, l’étui de chargement transparent des écouteurs. Nous ne savons toujours pas à quoi ressembleraient les écouteurs réels, mais c’est de loin la plus grande “révélation” que Rien ne fait à leur sujet depuis le moment où il a commencé à taquiner le produit.

Le boîtier est transparent, du haut au moins, et il dispose d’un bouton (éventuellement pour l’appairage) et d’un chargement USB Type-C. C’est une boîte de forme carrée avec des coins arrondis. Cela semble certainement différent. La seule différence entre ces Ear 1 en édition limitée et les classiques sera le fait qu’elles seront gravées d’un numéro de 1 à 100 dans l’ordre de leur prix de vente final.

En ce qui concerne la fonctionnalité, rien n’a confirmé que les écouteurs Ear 1 TWS prendront en charge la suppression active du bruit (ANC) à l’aide d’une configuration à trois microphones.

Si cela vous intéresse, il vous suffit de créer un compte StockX, puis de vous rendre sur la page DropX dédiée et de placer une enchère. La vente aux enchères se termine le 21 juillet. Tout le monde pourra y accéder à partir du 27 juillet après le lancement. En Inde, les écouteurs Nothing Ear 1 TWS seront vendus via Flipkart.

