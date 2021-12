Voici votre premier aperçu du gameplay de Homeworld 3, à venir en 2022

Monde natal 3 est le dernier jeu autonome à venir de la série Homeworld, et il continue l’histoire des générations après les événements de Homeworld 2.

Le gameplay stratégique unique de la série Homeworld revient également, mais à plus grande échelle, où les joueurs s’engageront dans des batailles épiques à travers l’espace ouvert. Ils combattront également sur le terrain 3D d’épaves spatiales appelées mégalithes qui sont les vestiges en ruine d’une ancienne civilisation. Ici, le joueur est capable de diriger ses ennemis dans une embuscade ou de cacher sa flotte aux ennemis.

Développé pour le matériel moderne, le jeu proposera tous les nouveaux designs et paramètres de vaisseaux, et ajoutera des fonctionnalités de gameplay clés. Les joueurs peuvent s’attendre à une balistique entièrement simulée qui crée une ligne de mire et couvre des « considérations stratégiques critiques ».

Votre flotte persistera de mission en mission et des cicatrices apparaîtront sur vos navires. Vous entendrez des pilotes d’engins de combat et des capitaines de vaisseaux capitaux transmettre des informations par le biais de discussions sur le champ de bataille, et vous pourrez profiter d’une campagne, de batailles 1v1, libres pour tous ou même en équipe – ou par équipe en mode coopératif.

Rob Cunningham, PDG de Blackbird Interactive qui a également travaillé sur Homeworld et Homeworld 2 en tant que directeur artistique, a déclaré dans un communiqué :

« Homeworld 3 est la concrétisation de la vision de ce que nous avons décidé de créer dans la série Homeworld, avec une technologie moderne nous permettant d’aller au-delà de nos rêves les plus fous de combat spatial dynamique à grande échelle rempli de narration émotionnelle de science-fiction.

« Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de lancer l’examen le plus approfondi à ce jour du gameplay avec l’incroyable communauté Homeworld et le monde aux Game Awards. Nous avons beaucoup plus de détails passionnants à partager l’année prochaine alors que nous nous préparons pour le lancement de ce prochain massif chapitre. »

Homeworld 3 peut maintenant être inscrit sur la liste de souhaits sur Steam et Epic Games Store.