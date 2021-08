Voici votre premier aperçu du nouveau film Resident Evil, au cinéma en novembre

“Bienvenue à Raccoon City”

par Liam Doolan il y a 53 minutes

Un nouveau film en direct Resident Evil sortira dans les cinémas le 24 novembre. Il devrait s’agir d’une recréation plus fidèle de la longue série de jeux vidéo d’horreur de survie de Capcom – avec le réalisateur Johannes Roberts (47 mètres vers le bas, The Strangers: Prey at Night) expliquant comment il a travaillé “très étroitement avec Capcom” sur le développement du film et dessins.

Screen Gems a maintenant partagé un “premier aperçu” de Resident Evil: Welcome to Raccoon City en publiant une série de plans promotionnels mettant en vedette des personnages tels que Leon S. Kennedy (Avan Jogia), Claire (Kaya Scodelario) et Chris Redfield (Robbie Amell) , Jill Valentine (Hannah John-Kamen), Albert Wesker (Tom Hopper), Richard Aiken (Chad Rook) et Lisa Trevor (Marina Mazepa).

Image : @ResidentEvil Image : @ResidentEvil Image : @ResidentEvil

Quelles sont vos premières impressions du prochain film Resident Evil sur la base des captures d’écran ci-dessus ? Dites-nous ci-dessous.

