Voici votre premier aperçu du prochain téléphone Moto G 108MP de Motorola

La semaine dernière, Motorola a présenté deux nouvelles séries Moto G – y compris la variante mondiale de l’Edge S, alimenté par Snapdragon 870, des rendus de fuite de deux prochains téléphones Moto G sont maintenant apparus en ligne, avec l’aimable autorisation du pronostiqueur Abhishek Yadav.

Semblable aux meilleurs téléphones Motorola, le Moto G60 aura un design relativement moderne avec une découpe centrée. À l’arrière du téléphone, il y aura un réseau de trois caméras avec un capteur principal de 108 MP. Il est également conçu pour arborer un écran de 6,78 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone sera apparemment alimenté par le chipset Snapdragon 732G de Qualcomm, associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.1.

Selon les spécifications du téléphone, il semble que Motorola vise à défier le Redmi Note 10 Pro Max et Realme 8 Pro avec le Moto G60. Les deux disposent d’un appareil photo principal de 108 MP et font actuellement partie des meilleurs téléphones Android bon marché du marché.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Selon TechnikNews, le Moto G60 sera lancé en Inde sous le nom de Moto G40 Fusion. Contrairement au Moto G60 mondial, le Moto G40 Fusion, à destination de l’Inde, serait doté d’un capteur principal de 64 MP moins impressionnant.

Comme vous vous en doutez, le Moto G20 ne sera pas très différent du Moto G10 d’entrée de gamme que Motorola a lancé plus tôt cette année. Le téléphone aura un écran à encoche en forme de goutte d’eau avec des lunettes épaisses tout autour. À l’arrière du Moto G20, il y aura une configuration à quatre caméras et un capteur d’empreintes digitales intégré au logo Motorola. Fait intéressant, le panneau arrière du téléphone semble avoir une finition dégradée bleue.

Bonjour Moto

Voici les meilleurs téléphones Motorola que vous pouvez acheter

Motorola a gagné une légion de nouveaux fans en redémarrant sa ligne téléphonique il y a quelques années. Les choses n’ont pas ralenti depuis lors, et cette petite liste ici est un tour d’horizon des meilleurs que Moto a actuellement à offrir.