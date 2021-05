Voici votre programme de podcast de gestion de Madrid hors saison!

Nous avons conclu notre dernier podcast d’après-match de la saison la semaine dernière pour l’équipe masculine – mais notre quête pour vous offrir le plus de valeur possible ne s’arrête pas là.

Il y a quelques semaines, nous avons lancé un appel à nos mécènes pour voir ce qu’ils aimeraient voir cet été, et les réponses ont été nombreuses, et elles ont toutes été formidables. Beaucoup ont suggéré que nous prenions une pause. Comme c’est gentil, mais nous sommes, en fait, des psychopathes. Après avoir examiné toutes vos suggestions, nous sommes fiers d’annoncer que nous ferons au minimum trois podcasts par semaine, et que tout commence maintenant. En plus de couvrir tous les joueurs du Real Madrid (y compris ceux en prêt) pendant l’Euro et la Copa sur le site Web, nous le ferons également sous forme de podcast, impliquant pratiquement toute l’équipe de Managing Madrid.

Voici notre programme ci-dessous, et encore une fois, ce sera notre programme au minimum, avec de nombreux spectacles bonus inévitables.

Week-ends: segment historique + podcast Las Blancas + tour d’horizon des pauses internationales (GRATUIT)

Mardis: Récapitulation du devoir international impliquant les Madridistas (EXCLUSIVEMENT SUR PATREON)

Jeudi: Récapitulatif du devoir international impliquant des Madridistas (EXCLUSIVEMENT SUR PATREON)

Nous ajouterons probablement des segments historiques, des sacs postaux et des nouvelles de transfert toutes les semaines qui n’impliquent pas de service international, et comme toujours c’est le cas avec nous, nous serons disponibles pour des podcasts d’urgence en cas d’urgence .

Nous couvrirons également l’équipe nationale espagnole à la fois sur le site Web et sur notre podcast Churros y Tácticas.

