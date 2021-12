Voici Yingliang, l’embryon de bébé dinosaure le mieux conservé à ce jour

24/12/2021

Act à 10h27 CET

Ana I. Montañez

À première vue, il ressemble au squelette d’un oiseau à l’intérieur d’un œuf qui n’a pas éclos. Mais la vérité est qu’il ne s’agit pas d’une espèce aviaire et, loin de là, correspond à l’époque actuelle. Il est connu sous le nom de « bébé Yingliang » et c’est le meilleur spécimen d’embryon de dinosaure théropode oviraptoride in ovo le mieux conservé à ce jour.

Il appartient à la formation Hekou du Crétacé supérieur de Chine et a été trouvé dans le parc industriel de Shane, ville de Ganzhou, province du Jiangxi. Grâce à son « exquis & rdquor; état de conservation, il est devenu une riche source d’informations concernant l’anatomie et l’ostéologie (étude du système osseux) de cette espèce éteinte et permet même de générer des hypothèses sur le comportement de l’embryon avant l’éclosion, qui dans ce cas, n’est jamais venu passer.

Image du squelette fossilisé | iScience

Comme l’a expliqué l’un des scientifiques, Fion Ma Wai-sum, au journal de Hong Kong South China Morning Post dans une déclaration recueillie par Efe, l’embryon avait environ 17 jours et serait né à 21 jours. Ce n’était pas le cas et maintenant cet œuf scrupuleusement conservé de 16,7 cm de long et 7,6 cm de large a environ 70 millions d’années.

« Ce spécimen articulé est l’un des embryons de dinosaures non aviaires les plus complets jamais découverts, permettant une étude anatomique détaillée et un regard sans précédent sur l’ostéologie d’un dinosaure théropode in ovo semblable à un oiseau, mais pas aviaire », note-t-il. article publié dans la revue iScience.

« Nous voyons que les embryons d’oviraptorides semblent adopter des postures de pliage similaires aux oiseaux, et nous proposons que ce comportement de pré-éclosion ait évolué avant l’origine des & rdquor; oiseaux.

La position dans laquelle cette créature a été fossilisée est pratiquement identique à celui d’un poussin prêt à éclore : bien recroquevillé, le dos courbé et rentré vers la poitrine et la tête baissée, recouvert des deux côtés par les pattes. Chez les oiseaux, ces postures sont essentielles pour assurer une éclosion réussie et sont également liées au contrôle du système nerveux central.

Image et dessin de l’œuf | iScience

Cela suggère à l’équipe de chercheurs – composée de scientifiques chinois, canadiens et britanniques – qui analyse la découverte depuis trois ans, que ces dinosaures, Bien qu’ils ne soient pas des oiseaux, ils ont adopté une posture similaire à celle des embryons d’espèces d’oiseaux modernes. lorsqu’elles sont déjà en fin de grossesse. Par conséquent, un comportement qui jusqu’à présent était exclusivement associé aux oiseaux pourrait provenir de tétrapodes non aviaires.

Cet échantillon est enregistré auprès de l’institut public Yingliang Stone Nature History Museum et est disponible pour la recherche. Les chercheurs ont annoncé que les analyses du spécimen se poursuivront et que d’autres techniques de radiographie seront incluses pour approfondir l’anatomie de l’embryon.

L’œuf a été acquis en 2000 et a passé une décennie en stockage jusqu’à ce que la recherche commence à l’occasion de la fondation du Musée d’histoire naturelle de la pierre dans la ville de Xiamen, dans le sud-est de la Chine, dont il fait partie de la collection.

Article de référence : https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103516